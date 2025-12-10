「秒填息」行情預兆？台積電鉅額交易 睽違9天出現1,521.7元高價

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台積電（2330）11日將除息5元，影響加權指數蒸發40.26點，但盤後鉅額交易再次顯現「仙人指路」多頭目標。

據統計，台積電鉅額交易10日最高價出現1,521.7元、成交17張的紀錄，該價格為盤後鉅額的歷史第14高，也是今年11月28日以來近9個交易日的高點，盤後鉅額首次回到1,500元以上的門檻。

法人推估，台積電現貨10日成功站回1,500元門檻，並收在最高點的1,505元，若以台積電盤後鉅額最高價換算，指數短線上還有約136點的上漲空間，帶動指數目標價上看28,536點、進逼歷史高點的28,554紀錄，也替11日市場關注的「秒填息」行情注入一劑強心針。

據統計，台積電10日有14筆鉅額交易，最高成交價為1,521.7元、共17張，總成交金額2,586.9萬元，最低成交均價為1,490.08元、共成交163張，總成交金額2.42億元，合計14筆鉅額交易共有1,473張、金額22.02億元，加權平均價為1,495.19元，微幅低於現貨收盤價的1,505元。

