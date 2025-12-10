世芯營收／11月16.98億元 月增1.9%、終結連四月下滑局面

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商世芯（3661）於10日公布11月業績，終結連四個月下滑的局面，呈現小幅月增，也是近三個月高點。

世芯11月合併營收為16.98億元，月增1.9％，年減61.3％；累計前十一月合併營收為295.4億元，年減37.8％。該公司前三季歸屬母公司業主淨利為41.14億元，年減10.7％，每股純益為50.89元。

世芯由於委託設計（NRE）業務表現強勁，帶動第3季毛利率從前一季的21％提高至28％。基於第4季向來是NRE業務旺季，所以估計本季營收表現雖然可能繼續下滑，但毛利率走勢有望更佳，單季獲利有望來到全年高點。

世芯先前表示，2奈米製程案件已從本季開始貢獻業績，而北美客戶新一代的3奈米製程AI晶片案件將於明年第2季量產，因此預期明年整體業績表現將大幅增長。

世芯 營收 晶片

