台積電明除息5元、市值蒸發1,297億元 影響台股逾40點

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台積電。圖／聯合報系資料照片
臺灣證券交易所統計，11日計有台積電（2330）、迅得（6438）2檔發行量加權股價指數成分股票除息交易，其中台積電發行市值將減少約1,297億元，占發行量加權股價指數約40.26點。前述2檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約40.34點。

有關股票除權除息訊息，各上市公司於公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）均有完整的公告內容，相關訊息亦張貼於證交所網站（https://www.twse.com.tw）首頁/市場公告/除權除息及「基本市況報導」（https://mis.twse.com.tw）的市場公告。

證交所自編的發行量加權股價指數之基值是依「加權股價指數編製要點及分類指數規則」維護，為維持股價指數的連續性，該指數的計算公式：股價指數＝所有採樣股票總發行市值÷當日基值×100。當採樣股票遇股東無償配股除權時，發行股數增加而股價下降，其發行市值（股價×發行股數）仍維持不變，故不影響股價指數；但遇採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，其發行股數不變，但股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，故依各除息股票之發行股數大小、現金股利高低而對相關股價指數產生大小不同的影響。

證交所於每日亦編有相關股價指數的「報酬指數」，除遇股票除息時調整指數基值，該等指數不受現金股利影響而反映市值變動外，報酬指數調整基值的條件與股價指數相同，為衡量投資績效之重要指標。

股價指數 除息 股票 台積電 證交所

