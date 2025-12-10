資拓宏宇營收／大型專案加持 前十一月年增逾一成

資拓宏宇（6614）公告11月合併營收為3.68億元、年增13.3％，累計今年前十一月合併營收40.07億元，年增16.2％。資拓宏宇表示，營收成長主要受惠於各業務線多項大型專案的計費投入獲客戶驗證，並且及進入實際出貨階段，帶動整體營運的穩健增溫。

隨著人工智慧（AI）技術快速成熟，金融服務亦加速邁向智慧金融新世代。智慧金融運用AI、大數據、雲端運算與儲存為做為發展核心基礎，透過高度自動化的資料處理與風險控管機制，提供更即時、個人化且高效率的金融服務體驗，並逐步重塑傳統金融營運模式。

資拓宏宇長期深耕智慧金融應用，相關業務目前占整體營收比重約12.2％、年成長約16.1％。公司近年將營運策略聚焦於「核心轉型」與「AI 導入」兩大主軸。在核心轉型方面，已投入主機降載解決方案研發，協助金融機構針對IBM與UNISYS兩大銀行主機系統進行快速且正確的降載轉換，降低系統維運成本並提升營運彈性。

在AI導入布局上，資拓宏宇則持續為既有金融系統注入智能化應用，以e-Loan徵審系統為例，多數銀行已建置多年，系統升級需求殷切，公司透過AI搭配逆向工程工法，逐步解析既有系統架構與規格，並自動產出符合新技術架構的程式碼，加速銀行核心系統現代化進程。

因應近年政府積極推動防詐政策，資拓宏宇配合銀行需求，針對分行系統建置可即時與警政署串接的聯合防詐機制，讓第一線櫃員在與客戶互動當下，即可即時辨識可疑交易並進行阻詐，進一步強化金融安全防線。

此外，隨著微服務架構陸續導入銀行資訊系統，相關服務的權限管理、內部計價與流量控管需求日益提升，資拓宏宇同步導入API管理（APIM）解決方案，協助金融機構落實微服務治理，提升系統穩定度與營運效率。公司強調，旗下智慧金融相關解決方案皆為自主研發，並擁有多項專利技術，能結合最新資通訊架構與在地金融實務需求，持續強化在智慧金融市場的競爭優勢。