永擎營收／11月創新高 HGX伺服器需求強勁

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

永擎（7711）公告11月營收35.1億元，月增85.8%，年增136%，創下歷史新高；11月累計營收229.1億元，較去年同期成長兩倍，同樣是歷史新高。法人指出，10月由於出貨遞延而導致營收月減，11月恢復正常出貨節奏後，營收便再創新高，HGX伺服器需求十分強勁，將會持續推升永擎成長。

永擎自去年開始導入Hopper系列的HGX伺服器，而今年則由Blackwell系列的HGX伺服器延續其成長動能。第4季再由B200系列逐步轉向B300，法人預估2026年永擎AI伺服器出貨量將再成長60%，同時新品單價提升，價量齊揚，永擎明年的成長相當令人期待。

此外，原本以通用型伺服器為主的客戶也逐步開始跨入推論需求，針對這個部分，永擎已經送樣RTX Pro 6000伺服器，以此產品做為通用型伺服器客戶切入AI的起始點，將會成為永擎下一個成長動能來源。

