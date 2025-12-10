台達電11月營收月減11% 光寶科連續3個月營收下滑

快訊

中央社／ 台北10日電

電源大廠台達電今天公布11月營收新台幣505.43億元，年增37.92%，從10月高點下滑11.9%，終止連4個月營收創歷史新高的紀錄。

在AI需求帶動下，台達電今年營運動能強勁，累積前11月營收5011.99億元，年增率31.06%，已超越去年全年營收4211億元。

台達電董事長鄭平日前在法人說明會中表示，AI動能還是很強，台達電第3季營收、獲利雙創歷史新高，看今年第4季、明年第1季持續樂觀。

另一電源大廠光寶科今天也公布11月營收為142.46億元，年增13.86%，月減6.3%，為連續第3個月營收下滑；光寶科今年前11月營收1511.81億元，年增率達22.18%。

光寶科表示，AI動能續強，以11月來看，由於雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增率超過3成，部門占營收比重也達到47%。

營收 台達電 光寶科

陽明、萬海11月營收遇逆風

台達電（2308）獲大摩按讚竟是警訊？網酸「按讚出貨」掀兩派論戰

台達電營運 大摩按讚

台達電砸37億元取得晶睿100%股份 納為全資子公司

台積電11月營收月減6.5% 股價站穩1500元之上

台積電（2330）今日公布11月合併營收為3436.14億元，月減6.5%，但年增24.5%，主因10月出貨達到高峰，墊...

台積電明除息5元、市值蒸發1,297億元 影響台股逾40點

臺灣證券交易所統計，11日計有台積電（2330）、迅得（6438）2檔發行量加權股價指數成分股票除息交易，其中台積電發行...

高盛：2026年鴻海最大AI伺服器生產基地在美國 台灣仍為研發中心

高盛證券在最新釋出的鴻海（2317）個股報告中指出，展望2026年，鴻海對人工智慧（AI）伺服器業務仍持正向態度，預期伴...

「秒填息」行情預兆？台積電鉅額交易 睽違9天出現1,521.7元高價

台積電（2330）11日將除息5元，影響加權指數蒸發40.26點，但盤後鉅額交易再次顯現「仙人指路」多頭目標。

聯發科營收／11月468億元 月減9.8％、年增3.6％

IC設計大廠聯發科（2454）於10日公布11月業績為468.96億元，月減9.8％，是近三個月低點。

聯發科營收／11月468億元、年增3.6% 累計5,447億元年增11.41%

IC設計龍頭聯發科（2454）10日公布11月合併營收為468.9億元，雖較上個月下滑9.86%，仍較去年同期的452....

