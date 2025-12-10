台達電11月營收月減11% 光寶科連續3個月營收下滑

電源大廠台達電今天公布11月營收新台幣505.43億元，年增37.92%，從10月高點下滑11.9%，終止連4個月營收創歷史新高的紀錄。

在AI需求帶動下，台達電今年營運動能強勁，累積前11月營收5011.99億元，年增率31.06%，已超越去年全年營收4211億元。

台達電董事長鄭平日前在法人說明會中表示，AI動能還是很強，台達電第3季營收、獲利雙創歷史新高，看今年第4季、明年第1季持續樂觀。

另一電源大廠光寶科今天也公布11月營收為142.46億元，年增13.86%，月減6.3%，為連續第3個月營收下滑；光寶科今年前11月營收1511.81億元，年增率達22.18%。

光寶科表示，AI動能續強，以11月來看，由於雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增率超過3成，部門占營收比重也達到47%。