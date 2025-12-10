和碩營收／11月月減13.6% 估Q4業績將優於Q3

和碩（4938）10日公布今年11月營收為1,018.01億元，月減13.6%、年減3.74%；累計和碩今年前11個月營收為1兆173億元，年減0.55%。法人指出，和碩11月營收相較上個月下滑，主要受到三大產品線出貨皆下滑所致。展望後市，和碩在iPhone 17新機上市效應帶動下，預計第4季業績將優於第3季。

從產品線來看，和碩11月NB出貨71萬台，較上月出貨量略減；累計和碩今年前11個月NB出貨約810-820萬台。

針對今年第4季展望，和碩共同執行長鄧國彥先前表示，本季NB進入傳統淡季，預估該產品將呈現季減，但伺服器、主板則會成長，故資訊產品整體營收仍將優於第3季；消費性電子方面，在遊戲機需求加持下，也會季增長；通訊業務則因手機旺季，表現也會優於上季度。

展望2026年營運，鄧國彥指出，預估資訊產品將呈現低個位數增長，但關鍵還是客戶方面能拿到多少記憶體，而伺服器業務成長趨勢明顯；消費性電子產品則主要受惠新產品及新客戶加入，因此該業務預期也將成長。

在通訊業務方面，和碩網通產品線今年下半年已回到穩定成長軌道，預期2026年表現也會不錯。至於智慧手機業務，和碩則未釋出明確方向。

和碩持續擴大伺服器布局，共同執行長鄭光志先前表示，今年第3季、第4季公司已陸續出貨輝達（NVIDIA）GB200、GB300 AI伺服器，並開始貢獻資訊產品線營收，且和碩於全球建置彈性產能，看好伺服器2026年營收貢獻顯著擴大，且有信心承接CSP訂單。