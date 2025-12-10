快訊

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

高雄檳榔攤闆娘遇刺癱軟跪地喊「救命」 凶嫌冷血犯案影像曝

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏 當場被警架走…王世堅冷回這4字

安馳營收／11月9.17億元 年增101%、創歷史次高

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

安馳（3528）公告2025年11月營收為新台幣9.17億元，月減2%，年增101.42%，創下歷史次高；累計前十一月營收79.47億元，年增63.78%，為同期新高。隨著AI應用範圍持續拓寬，CoWoS先進封裝應用需求攀升，加上半導體、工控與ATE測試設備市場同步增溫，整體營運表現維持穩健成長。

在AI相關應用與高效能運算（HPC）應用持續推進下，安馳主要代理線11月出貨動能仍維持穩健。受惠AI伺服器相關產品出貨量提升與工控市場回溫，帶動ADI訂單成長；AMD（Advanced Micro Devices）代理線在自動化半導體測試設備與工具機設備需求支撐下，出貨量維持穩定成長；Onsemi與Mini-Circuits則因資料中心、網通與高速傳輸需求擴大，訂單量持續攀升，整體代理線表現皆優於預期。

在應用面上，安馳表示，隨著AI伺服器以及CoWoS先進封裝應用規模持續增長，帶動ATE自動測試、高效能運算、液冷散熱（CDU）、電池備援模組（BBU）、高功率電源及無人機等應用需求強勢增溫，使產品代理線能見度維持高檔。相關領域的技術門檻與整合需求提升，亦進一步推動公司在高階應用市場的滲透率。

未來安馳仍將持續推進代理線及產品組合的優化，聚焦於AI相關應用，AI邊緣運算（AI Edge）、自動化測試，以及工控等較高附加價值市場，並深化「AI + IoT + 5G」整合應用布局，提高高階解決方案整合度，強化產品技術服務能力與產品附加價值，提升整體營運效率，期能持續推動公司中長期營運成長動能。

AI 市場 安馳 半導體

延伸閱讀

11月出口創高寫六驚喜 年增56％ 連25紅 全年飛越6,000億美元

日月光11月合併營收月減2.3% 世界減3.9%

CoWoP新單 日月光有望到手

高鋒進擊先進封裝檢測

相關新聞

台積電11月營收月減6.5% 股價站穩1500元之上

台積電（2330）今日公布11月合併營收為3436.14億元，月減6.5%，但年增24.5%，主因10月出貨達到高峰，墊...

和碩營收／11月月減13.6% 估Q4業績將優於Q3

和碩（4938）10日公布今年11月營收為1,018.01億元，月減13.6%、年減3.74%；累計和碩今年前11個月營...

大研生醫營收／11月3.36億元 創新高月增147%

大研生醫（7780）10日公告2025年11月合併營收達新台幣3.369億元，單月營收突破歷史新高，月增率達147%；累...

眾達法說會釋利多 股價一度衝上漲停

光通訊元件大廠眾達-KY（4977）9日法說會上公布產品進度，10日一早便直接跳空開高，強勢上攻，一路直奔漲停。短暫亮燈...

台積電營收／11月逾3,436億元 年增24.5%、創同期新高

台積電（2330）10日公布2025年11月營收報告。2025年11月合併營收約為新台幣3,436億1,400萬元，較上...

馬斯克太空算力狂想引爆衛星概念股 智邦亮燈重返千金、元晶續飆

馬斯克釋出SpaceX「太空星鏈＋太空資料中心」構想，衛星與太空算力題材瞬間被引爆，點亮相關概念族群。隴華（2424）1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。