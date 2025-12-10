安馳營收／11月9.17億元 年增101%、創歷史次高

安馳（3528）公告2025年11月營收為新台幣9.17億元，月減2%，年增101.42%，創下歷史次高；累計前十一月營收79.47億元，年增63.78%，為同期新高。隨著AI應用範圍持續拓寬，CoWoS先進封裝應用需求攀升，加上半導體、工控與ATE測試設備市場同步增溫，整體營運表現維持穩健成長。

在AI相關應用與高效能運算（HPC）應用持續推進下，安馳主要代理線11月出貨動能仍維持穩健。受惠AI伺服器相關產品出貨量提升與工控市場回溫，帶動ADI訂單成長；AMD（Advanced Micro Devices）代理線在自動化半導體測試設備與工具機設備需求支撐下，出貨量維持穩定成長；Onsemi與Mini-Circuits則因資料中心、網通與高速傳輸需求擴大，訂單量持續攀升，整體代理線表現皆優於預期。

在應用面上，安馳表示，隨著AI伺服器以及CoWoS先進封裝應用規模持續增長，帶動ATE自動測試、高效能運算、液冷散熱（CDU）、電池備援模組（BBU）、高功率電源及無人機等應用需求強勢增溫，使產品代理線能見度維持高檔。相關領域的技術門檻與整合需求提升，亦進一步推動公司在高階應用市場的滲透率。

未來安馳仍將持續推進代理線及產品組合的優化，聚焦於AI相關應用，AI邊緣運算（AI Edge）、自動化測試，以及工控等較高附加價值市場，並深化「AI + IoT + 5G」整合應用布局，提高高階解決方案整合度，強化產品技術服務能力與產品附加價值，提升整體營運效率，期能持續推動公司中長期營運成長動能。