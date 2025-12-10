群聯營收／11月70.22億元創同期新高 累計639億元超越去年全年

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

NAND控制晶片暨儲存解決方案廠群聯（8299）10日公布11月合併營收70.22億元，月減-0.62%、年增62%，創同期新高、歷史次高；累計前十一月營收639.52億元，年增18%，同樣刷新歷年同期紀錄，且已超越去年全年。

群聯執行長潘健成表示，11月群聯控制晶片總出貨量年增84%，其中PCIe SSD控制晶片年增達118%，反映NAND儲存市場正快速朝高速傳輸演進，企業級SSD、AI與邊緣運算需求持續攀升。

他並指出，近期CSP大量採購企業級SSD支撐AI推論，已讓NAND市場出現結構性缺貨與漲價現象，後續供應將更趨緊張。群聯將以「策略性產業別供貨與永續交付」為原則，不刻意衝高營收，優先支援高附加價值系統客戶與有急迫需求的客戶，並依歷史出貨紀錄柔性調整配貨、透過調整單位容量等方式分散供貨，扮演負責任的平衡供應者。

在資源有限下，群聯也將更聚焦雲端AI與邊緣AI帶動的儲存需求，把產能與產品優先投入這兩大高成長應用，以技術實力與供應鏈協同穩健支撐全球AI產業發展。

