飛宏啟動轉型2.0瞄準高功率電源 提高與AI連結度

電源廠飛宏今天舉行線上法人說明會，總經理林冠宏表示，飛宏啟動轉型2.0，瞄準高功率電源，明年研發費用占營收比重將從今年7%拉升到10%，未來先從網通產品切入，再試著打進伺服器市場，逐步提高與AI商機連結度。

飛宏今年前11月營收新台幣89.9億元，年減7.73%；前3季歸屬母公司淨損4.14億元，較去年同期淨利2.17億元，由盈轉虧，每股稅後淨損0.97元。

飛宏表示，今年營運衰退，主要受到對等關稅及美國總統川普的綠能政策變化，旗下從事充電樁的子公司馳諾瓦，今年營收因此短少2成至3成。

飛宏的電動車（EV）相關產品今年前3季占營收比重，從去年同期的40.9%下滑至31.7%；電源供應器產品營收占比從59%上升至68.2%。由於產品銷售組合變化，飛宏今年前3季毛利率21%，比去年同期大降7個百分點。

林冠宏表示，已啟動轉型2.0，希望調節海量標準品的出貨比重，轉向高毛利的高功率產品。其中在低軌衛星應用方面，飛宏為美國幾個大客戶的核心供應商，今年相關產品占營收比重約5%，明年占比有機會提升到10%。

展望明年，馳諾瓦表示，經過與客戶洽談，充電樁的需求並沒有消失，只是往後延，等待政策明確；此外，許多現有設備逐漸不敷使用，接下來會帶來汰舊換新商機。馳諾瓦樂觀預估，明年充電樁相關營收有機會成長25%左右，把今年衰退的部分補回來。

至於在電源供應器本業方面，林冠宏表示，透過產品組合優化，有信心明年電源事業毛利率會提升。

不過，面對AI強大需求形成排擠效應，近期包括銅、金、錫等原物料價格上漲幅度相當大，飛宏後續會與客戶商討產品漲價以轉嫁成本，有利營收；林冠宏也擔心，明年很多3C產品都會面臨漲價壓力，可能衝擊終端買氣，對飛宏明年業績影響有待觀察。