富邦媒營收／11月146.8億元 月增88%、年減5%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

momo富邦媒（8454）公告11月合併營收146.8億元，月增88%，年減5%。momo 表示，今年電商產業競爭加劇、需求更為分散，使年增率略有回落，但在經營效率與服務品質持續優化下，今年前11月累計營收達994.7億元，年減3%，展現平台在激烈競爭中的成長韌性。

去年11月momo購物展現強勁氣勢，營收155.7億元，累計1-11月營收更突破千億元。今年面臨總體經濟與對手競爭，雙11投下最高行銷資源，雖中斷了連年11月業績年增紀錄，仍維持在高點。

富邦媒表示，11月營收結構呈現多品類回升，主要受惠於雙11檔期與普發現金政策帶動的額外消費力道。補貼入帳後，高單價商品買氣明顯回穩，iPhone 17 系列、萬元級掃拖機器人等 3C 家電成為主要成長來源；美妝品類亦受到冬季保濕與醫美級修護需求擴大，加上韓系品牌熱度提升，呈現穩健增長。雙11促銷亦推動民生用品的囤貨需求，使居家日用品維持強勢表現。momo 指出，此波刺激效應使平台在主要品類均出現實質增量，反映消費意願在政策與檔期影響下呈現結構性回溫。

