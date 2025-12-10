快訊

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

高雄檳榔攤闆娘遇刺癱軟跪地喊「救命」 凶嫌冷血犯案影像曝

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏 當場被警架走…王世堅冷回這4字

事欣科營收／11月月增7.22% 創今年單月新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠事欣科（4916）公布今年11月營收3.54億，月增7.22%、年增51.63%，11月營收再創今年單月新高；累計前11個月營收為32.02億，年減收斂至2.37%，市場預期事欣科營收動能估將持穩，2025全年營收應可轉向成長態勢。

據了解，事欣科11月營收動能提升，主要是來自航太及國防工業訂單出貨維持高檔，加上博弈客戶急單挹注，推升11月營收再創今年單月新高。

法人表示，事欣科受惠客戶拉貨力道維持高檔、美國製造加大產業供應鏈在美投資力道，估將推升整體產業需求，事欣科後續營收維持月增趨勢不變，預期2026年營運表現可望再登上另一個門檻。

此外，臺灣指數公司4日公告追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數的凱基台灣AI 50（00952）定期審核結果，新增事欣科入選成分股，肯定事欣科近期的營運獲利表現及未來的潛力發展。法人近日連續買超，推升事欣科股價持續走高。

營收 事欣科

延伸閱讀

大研生醫營收／11月3.3億元、年增16.5% 創歷史新高

鎖定冬季旅遊旺季 凱基人壽網投旅平險 一小時完成投保

11月出口創高寫六驚喜 年增56％ 連25紅 全年飛越6,000億美元

十金控前11月賺2,674億 年減4.1% 有七家較去年同期成長

相關新聞

台積電11月營收月減6.5% 股價站穩1500元之上

台積電（2330）今日公布11月合併營收為3436.14億元，月減6.5%，但年增24.5%，主因10月出貨達到高峰，墊...

和碩營收／11月月減13.6% 估Q4業績將優於Q3

和碩（4938）10日公布今年11月營收為1,018.01億元，月減13.6%、年減3.74%；累計和碩今年前11個月營...

大研生醫營收／11月3.36億元 創新高月增147%

大研生醫（7780）10日公告2025年11月合併營收達新台幣3.369億元，單月營收突破歷史新高，月增率達147%；累...

眾達法說會釋利多 股價一度衝上漲停

光通訊元件大廠眾達-KY（4977）9日法說會上公布產品進度，10日一早便直接跳空開高，強勢上攻，一路直奔漲停。短暫亮燈...

台積電營收／11月逾3,436億元 年增24.5%、創同期新高

台積電（2330）10日公布2025年11月營收報告。2025年11月合併營收約為新台幣3,436億1,400萬元，較上...

馬斯克太空算力狂想引爆衛星概念股 智邦亮燈重返千金、元晶續飆

馬斯克釋出SpaceX「太空星鏈＋太空資料中心」構想，衛星與太空算力題材瞬間被引爆，點亮相關概念族群。隴華（2424）1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。