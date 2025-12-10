事欣科營收／11月月增7.22% 創今年單月新高

工業電腦廠事欣科（4916）公布今年11月營收3.54億，月增7.22%、年增51.63%，11月營收再創今年單月新高；累計前11個月營收為32.02億，年減收斂至2.37%，市場預期事欣科營收動能估將持穩，2025全年營收應可轉向成長態勢。

據了解，事欣科11月營收動能提升，主要是來自航太及國防工業訂單出貨維持高檔，加上博弈客戶急單挹注，推升11月營收再創今年單月新高。

法人表示，事欣科受惠客戶拉貨力道維持高檔、美國製造加大產業供應鏈在美投資力道，估將推升整體產業需求，事欣科後續營收維持月增趨勢不變，預期2026年營運表現可望再登上另一個門檻。

此外，臺灣指數公司4日公告追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數的凱基台灣AI 50（00952）定期審核結果，新增事欣科入選成分股，肯定事欣科近期的營運獲利表現及未來的潛力發展。法人近日連續買超，推升事欣科股價持續走高。