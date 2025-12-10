快訊

大研生醫營收／11月3.36億元 創新高月增147%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
大研生醫11月營收3.369億元創新高、月增147%，日本市場營收動能強勁，奪日本Amazon銷售冠軍。業者提供
大研生醫（7780）10日公告2025年11月合併營收達新台幣3.369億元，單月營收突破歷史新高，月增率達147%；累計前11月合併營收達17.12億元，年增39.47%。

在電商雙11旺季與海外日本市場雙引擎帶動下，展現公司營運動能持續向上，國際化布局成效逐步顯現，營運動能持續穩健推進。

大研生醫表示，受惠於電商雙11檔期與國際市場布局策略逐步發酵，11月合併營收較上月成長147%，創下單月營收歷史新高。累計今年1至11月合併營收達新台幣17.12億元，年增39.47%，營運規模持續擴大。

大研生醫指出，11月營收顯著成長，主要來自兩大動能：台灣市場在雙11電商檔期帶動下，銷售業績創下歷史新高；日本市場維持高速成長，營收貢獻度持續提升，對整體營運有力支撐。

國際市場部分，日本銷售表現優異，11月的月增率超過119%，連續成長展現強勁成長動能。其中高濃度魚油在日本亞馬遜Amazon平台拿下高濃度魚油銷售第一；主打睡眠保健的GABA芝麻素系列也深獲日本消費者青睞，銷售表現亮眼。

受惠於市場需求快速放大，部分產品已出現供貨短缺情況。

大研生醫表示，公司已啟動產能擴充與供應鏈優化，加速提升生產效能，預計2026年第一季可恢復穩定的供貨節奏，以因應日本市場快速成長的需求。

此外，大研生醫日前榮獲日本亞馬遜Amazon頒發「最佳生醫品牌獎」殊榮，顯示產品品質與供應能力獲得日本市場高度認可，也代表台灣保健品牌成功進軍競爭激烈的日本市場。

大研生醫董事長張家銘表示，日本市場的快速成長，充分驗證公司國際化策略的正確性，未來將持續以穩健步伐深化海外布局，強化營運基礎，推動公司長期永續成長，創造更亮眼的成長動能。

日本 市場 營收

