騰雲營收／11月9,353億元創新高 累計7.11億元已超越去年全年
數位轉型方案業者騰雲（6870）10日公告集團11月合併營收9,353萬元，月增31.2%，年增27.7%，創單月營收新高；今年前十一月營收7.11億元，年增18.7%，已超越2024年全年營收6.68億元，今年確定營收可望創新高，且海外營收占比逾41%，超越去年同期的34%。
騰雲受惠於服務產業領域放大，已從百貨零售拓展至飯店、渡假村、辦公大樓等多元商業場景，除帶動客、商、金流解決方案需求強勁外，透過騰雲AIoT及無人智慧零售解決方案，將傳統的商業場景打造成數位賦能的場域，協助商業場域的經營業者創造營收、降低人力及能源成本。
騰雲日前公告跨入數位保險產業的規劃，董事長梁基文表示，以提供全方位數位解決方案為保險業進行數位轉型，達成營運效能升級及保戶體驗優化之目標，樂觀看待保險創新產品及服務流程對保險業務的核心競爭力之提升。
展望2026年，騰雲將持續透過開發及策略投資拓展AI代理模組，為企業打造以客戶數據資產為核心的專屬AI代理與串接代理式工作流程（Agentic Workflow），加速複合式商業不動產、製造業與金融服務等產業的導入腳步。騰雲期望透過持續深化及擴大應用場域，並以數據為中心，布局產品應用範疇，推動場域智慧化、企業營運智能化等創新服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言