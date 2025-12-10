騰雲營收／11月9,353億元創新高 累計7.11億元已超越去年全年

數位轉型方案業者騰雲（6870）10日公告集團11月合併營收9,353萬元，月增31.2%，年增27.7%，創單月營收新高；今年前十一月營收7.11億元，年增18.7%，已超越2024年全年營收6.68億元，今年確定營收可望創新高，且海外營收占比逾41%，超越去年同期的34%。

騰雲受惠於服務產業領域放大，已從百貨零售拓展至飯店、渡假村、辦公大樓等多元商業場景，除帶動客、商、金流解決方案需求強勁外，透過騰雲AIoT及無人智慧零售解決方案，將傳統的商業場景打造成數位賦能的場域，協助商業場域的經營業者創造營收、降低人力及能源成本。

騰雲日前公告跨入數位保險產業的規劃，董事長梁基文表示，以提供全方位數位解決方案為保險業進行數位轉型，達成營運效能升級及保戶體驗優化之目標，樂觀看待保險創新產品及服務流程對保險業務的核心競爭力之提升。

展望2026年，騰雲將持續透過開發及策略投資拓展AI代理模組，為企業打造以客戶數據資產為核心的專屬AI代理與串接代理式工作流程（Agentic Workflow），加速複合式商業不動產、製造業與金融服務等產業的導入腳步。騰雲期望透過持續深化及擴大應用場域，並以數據為中心，布局產品應用範疇，推動場域智慧化、企業營運智能化等創新服務。