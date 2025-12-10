眾達法說會釋利多 股價一度衝上漲停

光通訊元件大廠眾達-KY（4977）9日法說會上公布產品進度，10日一早便直接跳空開高，強勢上攻，一路直奔漲停。短暫亮燈過後，遭遇獲利了結賣壓回檔進行整理，尾盤重整態勢再度上攻，終盤收141元，上漲11.5元，漲幅8.88%，成交量36,032張。

眾達9日於法說會上表示，目前主要客戶博通的TOMAHAWK 5-Bailly即將開始量產，是業界首個51.2T的全光交換器，其中包含8個6.4T的光引擎，而眾達主要負責其外部光源（ELS），是與博通合作開發。

公司表示，目前1.6T的熱功耗大概在4pJ/b，而若是改用CPO方案，有機會降到25%以下，這將會是加速CPO發展的可能原因之一。此外，就測試結果來看，CPO的能耗及可靠度都比傳統可插拔式的表現優良許多，因此未來發展十分樂觀。

公司今年前三季營收8.23億元，年增17.9%；毛利率24.67%，年增5.4個百分點；稅後純益2.78億元，年增180%，EPS 3.53元，成績十分亮眼