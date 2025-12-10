台積電11月營收月減6.5% 股價站穩1500元之上

台積電（2330）今日公布11月合併營收為3436.14億元，月減6.5%，但年增24.5%，主因10月出貨達到高峰，墊高基期；累計前 11 月營收約為新台幣3.47兆，年增32.8%。

台積電稍早提出本季財測目標，預估美元營收322-334億美元，中間值季減1%至328億美元，不過財測高標仍有機會挑戰超越第3季331億美元呈現季增。

台積電預估第4季美元營收322-334億美元，中間值328億美元，約略季減1%，匯率假設1美元兌換新台幣30.6元，毛利率59-61%，營益率49-51%。

由於台積電預估以新台幣計算，年增可達35%，法人預期12月營收可望再度回升。

台積電今日股價站上1500元，以1505元作收、上漲25元，漲幅1.68%。外資近五個交易日買超17046張。