AI 備援電力核心！BBU 概念股升溫 錸德強鎖漲停、系統電爆量衝高

隨著全球AI運算浪潮勢不可擋，從輝達（NVIDIA）GB200/GB300到超大型資料中心的建置，對於電力系統的穩定性和備援能力提出更高要求。BBU族群10日再度升溫，其中，錸德（2349）挾逾萬張成交量強鎖漲停11.65元，帶動同集團錸寶（8104）同步走高，系統（5309）電也爆出逾2.2萬張大量勁揚近7%，激勵順達（3211）、加百裕（3323）等連袂上揚，成為盤面焦點族群之一。

在AI伺服器機房中，電力穩定是核心關鍵。從BESS（儲能系統）、高階UPS、到BBU模組，全數成為雲端大廠加速投資的重點。

錸德集團執行長王鼎章日前於法說中指出，2025年能源事業營收占比將翻倍至42%，正式超車傳統媒體事業，成為集團最大營收來源。錸德在BESS、UPS、BBU整合方案布局已見成果，涵蓋AI資料中心與半導體廠務設備，具備削峰填谷與確保算力穩定的關鍵能力。

更具亮點的是，錸德是市場少數能承接HVDC（高壓直流）供電架構的企業，在全球資料中心朝高能效轉型的趨勢下，其技術與建置經驗成為搶奪國際客戶的利器。此外，旗下錸寶同步跨入醫療CDMO，與英國Adtec Healthcare、施吉生技等合作構建低溫電漿平台，並切入光學基因應用，開啟集團第二成長曲線。

而順達在伺服器BBU需求強勁支撐下，產品組合持續優化，今年第3季毛利率、營益率同步走高，儘管業外收益下滑，仍繳出本業獲利季增70.5%的強勁成績。公司高層看好2026年BBU仍將維持強勢增長，非IT事業占比將繼續攀升，帶動毛利與營益率走揚，整體營收可望優於今年。

在AI伺服器擴建潮、GB300供應鏈加速成長、以及全球資料中心朝更高能效轉型的拉動下，BBU成為跨機房、半導體廠務、能源管理的「必需品」。分析師建議，目前大盤持續於高檔震盪，可分批布局AI相關基礎設施族群，特別是BBU系統、電源管理、高效能運算基建、半導體廠務設備，中長期具備較高成長潛力，後續仍具觀察價值。