馬斯克太空算力狂想引爆衛星概念股 智邦亮燈重返千金、元晶續飆

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

馬斯克釋出SpaceX「太空星鏈＋太空資料中心」構想，衛星與太空算力題材瞬間被引爆，點亮相關概念族群。隴華（2424）10日直接跳空鎖死漲停、元晶（6443）再度爆量亮燈，智邦（2345）頻頻觸及漲停，系統電（5309）、事欣科（4916）等也同步勁揚，盤面人氣熱度全面升溫。

馬斯克指出，未來希望在太空打造資料中心，每年發射100萬噸衛星，不僅能藉由太陽能取得「免費無限能源」，更能跳脫地表建設資料中心的環境代價。此構想備受關注，也點燃太空與衛星供應概念股多頭熱情。

業界分析，若太空算力成形，火箭與衛星將需搭載更多太陽能板，太陽能需求將直線推升。已打入SpaceX的元晶，被視為這波「太空太陽能」最受惠的台廠，供應電池片與模組，並具備既有合作基礎，是市場公認的最大贏家之一。

此外，網通大廠智邦也備受關注。智邦11月合併營收225.54億元、年增近80%，創同期新高；前11月營收更衝上2,222.2億元，成為首家突破2,000億元的台灣網通公司。

智邦受惠Hyperscaler大客戶需求強勁，AI加速卡、800G交換器持續放量，營收自6月以來穩定站上200億大關。外資估算，10月與11月合計營收459.19億元，12月有望維持高檔，第4季整體表現優於市場預期。

外資對智邦的看法樂觀。隨著AI加速模組需求優於預期，並預估公司2027年底運算能量翻倍，外資將評等維持「加碼」，目標價從1,250元提高至1,430元。

智邦目前產品組合仍以交換器占比最高（63%），SmartNIC等網路應用設備占34%。展望未來，公司已提前切入1.6T交換器，預期從800G跨向1.6T的周期縮短，2026年中將進入機櫃級整合量產。

值得注意的是，AI雲端算力向太空延伸也意味著更高階網路設備需求。美系外資最新報告指出，AWS Trainium 3 UltraServer供應鏈將迎來台廠全面受惠潮，包括智邦、台積電（2330）、金像電（2368）、緯穎（6669）、川湖（2059）、奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）、台達電（2308）等八大台廠，全面獲給「優於大盤」評等。

馬斯克的太空資料中心構想，不論最終成真與否，已點燃市場情緒。在這波題材中，智邦不僅是AI伺服器與Hyperscaler的深度供應商，更可能在ASIC、1.6T與NVLink Fusion新世代架構中扮演更重要角色。當太空與AI兩大題材同時升空，智邦也成為吸睛焦點之一。

太空 智邦

