AI伺服器需求旺！大摩上調GB系列機架出貨量 點名鴻海等3台廠

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
緯創。聯合報系資料照
儘管AI需求暢旺，但摩根士丹利（大摩）證券卻意外調降今年GB200、GB300機架伺服器出貨量至2.73萬櫃，2026年則上調出貨量至7-8萬櫃，年增逾1.56倍。台系ODM廠中，大摩的偏好順序為緯創（3231）、鴻海（2317）、廣達（2382）。

隨11月上市櫃公司陸續公布營收，大摩針對相關下游硬體廠重新審視出貨表現，總計單月GB200出貨量為5,500櫃，較10月成長29%。其中廣達出貨1,000-1,100櫃、緯創1,200-1,300櫃、鴻海約2,600櫃。

推估整體第4季GB200、GB300出貨量，大摩科技產業分析師高燕禾指出，由於廣達本季出貨較為保守，比預期少1,000櫃，但緯創則優於預期，增加300櫃，因此今年總體出貨量由原先預估的2.8萬櫃小減至2.73萬櫃。

就今年各季的出貨分布來看，其中第1季出貨900櫃、第2季激增至4,300櫃、第3季再幾近倍增至8,300櫃，第4季則達1.38萬櫃。

此外，再就今年度GB200、GB300機架伺服器各ODM廠出貨的市場占比來看，其中鴻海高占過半的市場份額、達52%，緯創約占21%，廣達占約19%；而就產品別來看，GB200占比高達81%，GB300則約19%。

展望2026年，儘管需求仍難以準確預測，但高燕禾假設，若有約200萬顆Blackwell GPU庫存遞延至明年，將使2026年整體機架出貨量可能達到7-8櫃，較原先預估的6-7萬櫃上修。台系ODM廠中，大摩偏好順序為緯創、鴻海、廣達。

貨量 大摩 廣達 緯創 鴻海

