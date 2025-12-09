穎崴探針卡大單到手 簽訂 MEMS 產品長期供貨合約 相關產能等同被全包

穎崴（6515）昨（9）日公告，與晶圓探針卡製造商Technoprobe S.p.A.和誠鍚科技（MSSUN Technology Company），簽訂三方MEMS探針卡至少五年的長期供貨合約。

業界看好，穎崴和兩家公司簽約等同包下MEMS探針卡未來數年全數產能，將可大幅滿足一線半導體國際大廠與CSP客戶需求，除了服務既有客戶輝達、超微與晶圓代工龍頭廠，更擴至英特爾等整合元件製造商 （IDM）等國際大客戶。

穎崴公告，此次簽訂MEMS探針卡長期供貨合約，可拓展MEMS探針卡業務，預期對公司未來財務及業務有正面影響。

穎崴持續受惠於輝達、超微等業者擴大AI投資，也跟進擴產，預估2026年營運將挑戰新高。穎崴董事長王嘉煌先前已表示，今年第4季訂單塞爆產能，持續看旺2026年，希望MEMS探針卡明年逐步貢獻營收。

穎崴積極擴充產能，加大全球布局力道，包括明年探針月產能目標翻倍成長；因應客戶需求，評估與美國亞利桑那IDM客戶合作，在美投資設廠，最快明年上半年定案、下半年開出產能；東南亞已有據點。

穎崴資深副總陳紹焜說，提供客戶一條龍完整測試在地服務，已服務約200家客戶，未來幾年不受地緣政治太多影響的話，高階產品持續擴充、加上高功耗等市場迫切需求的新品推出，和客戶群一起長期合作，持續完成成長的目標。

穎崴統計，來自AI與高速運算（HPC）相關應用出貨占比逾四成，7奈米以下先進製程應用營收占比達到87%，北美市場業績占比約六至七成。對本季營運，王嘉煌表示產能已經爆滿，明年營運目標持續雙位數成長，較今年新高再成長。