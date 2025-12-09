友達11月合併營收月增14% 辛耘增9%
友達（2409）昨（9）日公告11月合併營收達240.36億元，月增14.9%，年增3.4%。累計今年前11月合併營收2561.98億元，年增0.2%。
友達董事長彭双浪先前在法說會指出，今年下半年產業景氣與以往不同，呈現旺季不旺。友達第3季受新台幣升值影響，致單季虧損。
【記者鐘惠玲／台北報導】半導體設備與再生晶圓廠辛耘（3583）昨（9）日公布11月合併營收9.57億元，月增9.2％，年增6.5％；累計前11月合併營收103.91億元，年增16.7％，已超過去年全年歷史高點96.88億元，今年營收確定創高。
辛耘累計今年前三季歸屬母公司業主淨利7.8億元，年增15.2％，每股純益9.71元。
