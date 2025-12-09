快訊

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

友達11月合併營收月增14% 辛耘增9%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

友達（2409）昨（9）日公告11月合併營收達240.36億元，月增14.9%，年增3.4%。累計今年前11月合併營收2561.98億元，年增0.2%。

友達董事長彭双浪先前在法說會指出，今年下半年產業景氣與以往不同，呈現旺季不旺。友達第3季受新台幣升值影響，致單季虧損。

【記者鐘惠玲／台北報導】半導體設備與再生晶圓廠辛耘（3583）昨（9）日公布11月合併營收9.57億元，月增9.2％，年增6.5％；累計前11月合併營收103.91億元，年增16.7％，已超過去年全年歷史高點96.88億元，今年營收確定創高。

辛耘累計今年前三季歸屬母公司業主淨利7.8億元，年增15.2％，每股純益9.71元。

營收 友達

延伸閱讀

貨櫃三雄11月營收回溫 業者：亞洲貨量需求樂觀

文曄前11月合併營收突破兆元大關 年增25%

喬山11月合併營收年增10% 受惠採購季

元太11月合併營收月增6.7% 新產線熱轉

相關新聞

穎崴探針卡大單到手 簽訂 MEMS 產品長期供貨合約 相關產能等同被全包

穎崴（6515）昨（9）日公告，與晶圓探針卡製造商Technoprobe S.p.A.和誠鍚科技（MSSUN Techn...

工業電腦廠11月業績勁揚

工業電腦廠11月業績亮眼，指標業者樺漢（6414）在三大主要業務成長帶動下，11月營收衝上132.22億元，創歷年同期新...

鼎炫11月 EPS 1.02元

鼎炫-KY（8499）因股價達公布注意交易資訊標準，昨（9）日應主管機關要求，公布自結11月歸屬母公司業主淨利4,200...

仁寶11月營收月增1.7% 英業達減4.8%

代工廠仁寶（2324）、英業達昨（9）日公布11月業績，仁寶為629.68億元，月增1.7％，但較去年同期衰退約21％；...

日月光11月合併營收月減2.3% 世界減3.9%

全球半導體封測龍頭日月光投控（3711）昨（9）公布11月合併營收588.2億元，月減2.34%，但較去年同期增加11....

友達11月合併營收月增14% 辛耘增9%

友達（2409）昨（9）日公告11月合併營收達240.36億元，月增14.9%，年增3.4%。累計今年前11月合併營收2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。