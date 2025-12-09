神基11月營收月增8% 博智增2%
聯華神通集團旗下神基（3005）、神達及神數昨（9）日公布11月營收；神基在美國政府重啟，公部門積極下單下，11月營收達36.2億元，月增8.45%、年增15.6%，為八個月新高。
神達11月營收78.22億元，月減35.63%、年減0.88%。
神數11月營收7.21億元，月減6.61%、年減6.21%。
【記者尹慧中／台北報導】中小型PCB廠商博智（8155）昨（9）日公布11月營收4.47億元，月增2.2%，年增37.4%。累計今年前11月營收44.48億元，年增36.62%。
博智日前宣布，決定與Meiko Electronics Co., Ltd.（簡稱Meiko），共同投資電路板（PCB）公司。依據計畫，共同投資案預估於2026年試產。
