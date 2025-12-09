快訊

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

神基11月營收月增8% 博智增2%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

聯華神通集團旗下神基（3005）、神達及神數昨（9）日公布11月營收；神基在美國政府重啟，公部門積極下單下，11月營收達36.2億元，月增8.45%、年增15.6%，為八個月新高。

神達11月營收78.22億元，月減35.63%、年減0.88%。

神數11月營收7.21億元，月減6.61%、年減6.21%。

【記者尹慧中／台北報導】中小型PCB廠商博智（8155）昨（9）日公布11月營收4.47億元，月增2.2%，年增37.4%。累計今年前11月營收44.48億元，年增36.62%。

博智日前宣布，決定與Meiko Electronics Co., Ltd.（簡稱Meiko），共同投資電路板（PCB）公司。依據計畫，共同投資案預估於2026年試產。

營收 神達

延伸閱讀

旺矽11月營收月增11% 欣興增1.9%

大和：PCB受惠AI伺服器需求強勁、規格快速升級 上游材料廠為贏家

台光電噴出去！指數沒啥動00981A、00982A卻逆勢漲…老AI＋PCB合力墊氣氛

奇鋐、神達 瞄準長天期

相關新聞

穎崴探針卡大單到手 簽訂 MEMS 產品長期供貨合約 相關產能等同被全包

穎崴（6515）昨（9）日公告，與晶圓探針卡製造商Technoprobe S.p.A.和誠鍚科技（MSSUN Techn...

工業電腦廠11月業績勁揚

工業電腦廠11月業績亮眼，指標業者樺漢（6414）在三大主要業務成長帶動下，11月營收衝上132.22億元，創歷年同期新...

鼎炫11月 EPS 1.02元

鼎炫-KY（8499）因股價達公布注意交易資訊標準，昨（9）日應主管機關要求，公布自結11月歸屬母公司業主淨利4,200...

仁寶11月營收月增1.7% 英業達減4.8%

代工廠仁寶（2324）、英業達昨（9）日公布11月業績，仁寶為629.68億元，月增1.7％，但較去年同期衰退約21％；...

日月光11月合併營收月減2.3% 世界減3.9%

全球半導體封測龍頭日月光投控（3711）昨（9）公布11月合併營收588.2億元，月減2.34%，但較去年同期增加11....

友達11月合併營收月增14% 辛耘增9%

友達（2409）昨（9）日公告11月合併營收達240.36億元，月增14.9%，年增3.4%。累計今年前11月合併營收2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。