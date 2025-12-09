日月光11月合併營收月減2.3% 世界減3.9%

全球半導體封測龍頭日月光投控（3711）昨（9）公布11月合併營收588.2億元，月減2.34%，但較去年同期增加11.12%；前11月合併營收5865.23億元，年增8.11%。

日月光投控表示，11月封裝測試及材料相關營收360.82億元，月增0.1%，年增23.6%。展望本季，日月光投控先前評估，單季合併營收將季增1%至2%。

展望2026年，日月光投控預期，AI和高效能運算（HPC）應用持續帶動先進封裝測試業績，集團明年先進封測業績可再增加10億美元。

晶圓代工廠世界先進（5347）昨（9）日公布11月合併營收37.55億元，月減3.94%，但較去年同期成長8.63%；前11月合併營收436.62億元，年減9.84%。

世界表示，11月晶圓出貨較10月下滑，使得營收呈現月減。

展望後市，世界先前於法說會指出，受季節性需求減緩與供應鏈年底進行庫存調整影響，在新台幣平均匯率30.2元兌1美元的假設基礎下，預期本季晶圓出貨將季減約6%至8%，產品平均銷售單價將季增約4%至6%，毛利率估介於26.5%至28.5%。