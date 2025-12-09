鼎元力拚2026年轉盈

鼎元（2426）昨（9）日舉行法說會，公司指出，受惠於車用、工控市場持續成長，加上明年光通訊元件在高附加價值的基礎建設與數據中心應用上布局深化，將成為主要的獲利成長動能，並力拚明年全年轉盈。

鼎元指出，光通訊業務將從明年第2季有較明顯的成長，並在第3季、第4季更顯著，其高技術層次與高毛利特性將有效改善產品組合。此外，在感測元件方面，將持續深耕醫療與穿戴裝置等核心市場。

鼎元指出，在光通訊領域化合物半導體（CS），占營收比重約3.6%。主要產品為接收端元件，包括PIN PD、MPD、VCSEL與APD等。明年將著重於此項，布局於基礎建設與數據中心的高階產品，加速AI、機器人應用。

鼎元說明，矽晶圓（Si）元件為公司核心業務，占第3季營收比重約71.5%，包含感測元件與功率元件。展望明年，鼎元預期，感測元件將延續在醫療與穿戴裝置的應用需求，持續拓展歐美與日本等既有深耕市場。

工控市場方面，光源發射端與高壓接收端元件將持續受惠於自動化設備、機器人及無人機的需求，預期將延續今年強勁成長的勢頭，持續挹注營收。

至於車用市場方面，鼎元表示，新能源車在中國大陸競爭激烈，將持續提供車載保護元件，但資源將集中在工控應用。至於發光元件（即CS光源），營收占比約24.6%，主要生產可見光與不可見光標準品，預期維持穩定需求。

鼎元指出，第3季營運受關稅影響、市場需求急凍。加上新台幣4月後大幅升值，使第3季營收與毛利較同期減少約3%至5%，是毛利下降、旺季不旺主因。公司九成報價為外幣，若排除匯率，今年營收應與去年持平。