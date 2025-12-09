快訊

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

鼎元力拚2026年轉盈

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導
鼎元董事長蘇峯正。聯合報系資料照
鼎元董事長蘇峯正。聯合報系資料照

鼎元（2426）昨（9）日舉行法說會，公司指出，受惠於車用、工控市場持續成長，加上明年光通訊元件在高附加價值的基礎建設與數據中心應用上布局深化，將成為主要的獲利成長動能，並力拚明年全年轉盈。

鼎元指出，光通訊業務將從明年第2季有較明顯的成長，並在第3季、第4季更顯著，其高技術層次與高毛利特性將有效改善產品組合。此外，在感測元件方面，將持續深耕醫療與穿戴裝置等核心市場。

鼎元指出，在光通訊領域化合物半導體（CS），占營收比重約3.6%。主要產品為接收端元件，包括PIN PD、MPD、VCSEL與APD等。明年將著重於此項，布局於基礎建設與數據中心的高階產品，加速AI、機器人應用。

鼎元說明，矽晶圓（Si）元件為公司核心業務，占第3季營收比重約71.5%，包含感測元件與功率元件。展望明年，鼎元預期，感測元件將延續在醫療與穿戴裝置的應用需求，持續拓展歐美與日本等既有深耕市場。

工控市場方面，光源發射端與高壓接收端元件將持續受惠於自動化設備、機器人及無人機的需求，預期將延續今年強勁成長的勢頭，持續挹注營收。

至於車用市場方面，鼎元表示，新能源車在中國大陸競爭激烈，將持續提供車載保護元件，但資源將集中在工控應用。至於發光元件（即CS光源），營收占比約24.6%，主要生產可見光與不可見光標準品，預期維持穩定需求。

鼎元指出，第3季營運受關稅影響、市場需求急凍。加上新台幣4月後大幅升值，使第3季營收與毛利較同期減少約3%至5%，是毛利下降、旺季不旺主因。公司九成報價為外幣，若排除匯率，今年營收應與去年持平。

營收 市場

延伸閱讀

隴華擴大投資無人機事業

最牛一輪／穩懋有戲 國泰56放閃

主動式規模飆破千億元 00981A近一周衝破400億元

邁威爾砸千億擴大光通訊布局

相關新聞

穎崴探針卡大單到手 簽訂 MEMS 產品長期供貨合約 相關產能等同被全包

穎崴（6515）昨（9）日公告，與晶圓探針卡製造商Technoprobe S.p.A.和誠鍚科技（MSSUN Techn...

工業電腦廠11月業績勁揚

工業電腦廠11月業績亮眼，指標業者樺漢（6414）在三大主要業務成長帶動下，11月營收衝上132.22億元，創歷年同期新...

鼎炫11月 EPS 1.02元

鼎炫-KY（8499）因股價達公布注意交易資訊標準，昨（9）日應主管機關要求，公布自結11月歸屬母公司業主淨利4,200...

仁寶11月營收月增1.7% 英業達減4.8%

代工廠仁寶（2324）、英業達昨（9）日公布11月業績，仁寶為629.68億元，月增1.7％，但較去年同期衰退約21％；...

日月光11月合併營收月減2.3% 世界減3.9%

全球半導體封測龍頭日月光投控（3711）昨（9）公布11月合併營收588.2億元，月減2.34%，但較去年同期增加11....

友達11月合併營收月增14% 辛耘增9%

友達（2409）昨（9）日公告11月合併營收達240.36億元，月增14.9%，年增3.4%。累計今年前11月合併營收2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。