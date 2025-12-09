仁寶11月營收月增1.7% 英業達減4.8%

快訊

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

代工廠仁寶（2324）、英業達昨（9）日公布11月業績，仁寶為629.68億元，月增1.7％，但較去年同期衰退約21％；英業達為521.56億元，下探今年3月以來低點，月減4.8％，年減14.3%。

仁寶前11月合併營收6,915.49億元，為2014年以來同期低點，年減18.3％。據了解，仁寶11月PC相關產品出貨量約230萬台，較10月210萬台小幅升溫，由於第4季為傳統淡季，法人預期，仁寶本季PC相關產品出貨動能將比第3季小幅下滑。

英業達前11月合併營收6,268.19億元，年增9.2％。據悉，英業達11月筆電出貨量約170萬台，較10月增加10萬台，本季邁入筆電出貨傳統淡季，相關出貨將低於第3季。

英業達伺服器業務則相對強勁，尤其本季輝達客製化HGX架構出貨量持續增加，動能直達2026上半年。法人指出，英業達AI伺服器業務從今年下半年起轉為L6，營收規模自然會低於L10或L11的整櫃出貨模式，但即便營收下滑，毛利率則有望提升，挹注獲利表現。

