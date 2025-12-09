工業電腦廠11月業績勁揚

工業電腦廠11月業績亮眼，指標業者樺漢（6414）在三大主要業務成長帶動下，11月營收衝上132.22億元，創歷年同期新高，月增13.56%，年增0.01%；融程電、維田也繳出「年月雙增」的成績單，融程電改寫歷史單月次高紀錄。

樺漢前11月營收1,276.42億元，年減3.5%。樺漢表示，11月各事業群表現方面，工業物聯網事業群營收57.6億元，月增1.1%，年減3.3%；智慧軟體與方案事業群營收20.1億元，月增11.2%，年減4.7%；智慧工廠與廠務事業群營收54.5億元，月增31.7%，年增5.7%。

融程電11月營收3.62億元，月增20.8%，年增38.4%，不僅創歷史同期新高，亦為單月歷史次高紀錄；前11月營收32.96億元，年增17.9%，創同期新高紀錄。

融程電表示，11月營收動能主要來自多個國內外國防專案進行密集出貨，掌握軍規認證與邊緣AI趨勢，鞏固該公司在國防市場的領先地位。

融程電指出，邊緣AI推動國防軍工、製造、醫療、物流到智慧城市等多元場域，該公司結合政策推動與市場需求推出強固型具高算力的邊緣AI平台，強化營運韌性與全球在地化市場，在邊緣AI Computer、國防軍工應用，和併購引擎帶動下擴展全球產業鏈。

維田11月營收8,121萬元，月增0.1%，年增21.07%；前11月營收8.29億元，年增1.9%。

維田指出，觀察目前市況尚稱穩定，因彈性配合客戶出貨時程，使得單月營收較易出現波動。預期第4季景氣市況目前尚無太大差異，營運有望比第3季好。