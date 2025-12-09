日月光投控前11月營收5865.23億元 歷年同期次高

封測廠日月光投控今天下午公布11月自結合併營收新台幣588.2億元，月減2.34%、年增11.12%；累計前11月自結營收5865.23億元，年增8.11%，為歷年同期次高。

日月光11月營收結構，封裝測試及材料項目營收360.82億元，月增0.1%、年增23.6%，表現穩健。

日月光稍早法說會提出本季展望，預估本季合併營收維持季增格局，幅度約1%至2%。

日月光投控強調，今年先進封裝及測試營收將可達成原規劃16億美元目標，若以美元計價，年增超過20%，是去年的二倍。公司預期明年先進封裝業績受惠人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）應用對先進封裝測試需求仍強勁，業績可再增加10億美元。