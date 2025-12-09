文曄前11月合併營收突破兆元大關 年增25%

電子元件通路商文曄科技(3036)今日公布2025年11月份自結合併營收約新台幣1166億元，與去年同期相較成長約72.8%，月減約8.1%，但今年前11月營收1兆793億元，突破兆元大關，年增25%。

文曄科技是全球排名前三的電子元件通路商，具備全球完整覆蓋的全方位服務能力，業務涵蓋亞太、美洲和歐洲等多個地區。文曄科技成立於1993年，最初是一家台灣的半導體元件通路商。透過收購Future Electronics，文曄科技進一步強化了其在產業中的地位，成為真正的全球通路商。文曄科技與Future Electronics攜手合作，與400多家各主要技術領域的供應商合作，為全球逾25,000家客戶組成的高度多元化客戶群提供服務。