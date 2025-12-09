文曄前11月合併營收突破兆元大關 年增25%

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
文曄董事長鄭文宗。圖／文曄提供
電子元件通路商文曄科技(3036)今日公布2025年11月份自結合併營收約新台幣1166億元，與去年同期相較成長約72.8%，月減約8.1%，但今年前11月營收1兆793億元，突破兆元大關，年增25%。

文曄科技是全球排名前三的電子元件通路商，具備全球完整覆蓋的全方位服務能力，業務涵蓋亞太、美洲和歐洲等多個地區。文曄科技成立於1993年，最初是一家台灣的半導體元件通路商。透過收購Future Electronics，文曄科技進一步強化了其在產業中的地位，成為真正的全球通路商。文曄科技與Future Electronics攜手合作，與400多家各主要技術領域的供應商合作，為全球逾25,000家客戶組成的高度多元化客戶群提供服務。

文曄 營收

延伸閱讀

相關新聞

大摩看液冷動能至明年首季 散熱三雄點名奇鋐、富世達

散熱三雄近期公布11月營收亮眼，單月營收再創新高，摩根士丹利（大摩）證券最新產業報告中出具，11月液冷元件出貨量持續攀升...

川普開放輝達H200輸陸 大摩看好台積電再衝一波

美國總統川普批准輝達（NVIDIA）向中國大陸出口H200晶片，引發市場高度關注。摩根士丹利（大摩）證券預期，隨大陸AI...

面板雙虎11月營收兩樣情 友達雙增、群創雙減

面板雙虎友達（2409）及群創（3481）9日同步公告今年11月合併營收，友達240.36億元，月增14.9%，年增3....

日月光投控前11月營收5865.23億元 歷年同期次高

封測廠日月光投控今天下午公布11月自結合併營收新台幣588.2億元，月減2.34%、年增11.12%；累計前11月自結營...

華碩營收／11月668億元、年增20.61% 看淡第4季業績表現

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年11月集團營收為668.85億元，月增0.84%、年增20.61%；累計華碩今年...

矽創11月業績增逾一成 早盤股價走揚

IC設計廠矽創（8016）於8日公布11月業績，月增逾一成，今日早盤股價走揚。

