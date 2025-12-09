快訊

7縣市有感！20:01東部海域發生規模4.7地震 台東最大震度3級

稱霸南投16年！街角銀樓蟬聯「地王」寶座 過去每坪不到50萬

桃園議員爆女學生校內吸喪屍煙彈 「全身顫抖、走路S型」同學都嚇哭

聽新聞
0:00 / 0:00

大摩看液冷動能至明年首季 散熱三雄點名奇鋐、富世達

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
奇鋐的水冷Sidecar主機。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
奇鋐的水冷Sidecar主機。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

散熱三雄近期公布11月營收亮眼，單月營收再創新高，摩根士丹利（大摩）證券最新產業報告中出具，11月液冷元件出貨量持續攀升，並預計此波動能將延續至明年首季，台廠中較偏好奇鋐（3017）、富世達（6805），評等「優於大盤」，目標價皆為1,800元。

大摩科技硬體下游主管施曉娟指出，奇鋐11月營收為173.82億元，月增6%，年增142%， 創下歷史新高，且高於大摩預估值6%。其中主要反映GB300伺服器機櫃的水冷板模組出貨持續攀升，以及ASIC AI伺服器的水冷板出貨。

展望2026年，奇鋐除在GB系列伺服器機櫃擁有主導權以外，還將受惠供應鏈變動。某美國大型業者將針對其AI ASIC伺服器機櫃專案進行水冷板模組供應商的重新洗牌。此外，其現有的AI ASIC客戶也計劃在下一代產品中提高液冷技術的採用率，同樣也將帶來新的營收來源。

富世達方面， 11月營收為14.83億元，月增14%、年增47%，同樣創下歷史新高，且高於大摩預估值7%。施曉娟認為，富世達優於預期的表現主要受惠於GB300相關出貨順利放量。預估其第4季營收將達40.02億元，季增12%、年增44%。

不過施曉娟指出，雖雙鴻（3324）11月營收亦創下歷史新高，達24.44億元，但低於預估值5%。月營收成長幅度不如預期，主要反映感恩節假期導致拉貨速度放緩，因此維持「中立」評等，目標價1,000元。不過儘管其10月和11月營收較低，公司仍認為第4季營收季增25%的財測目標依然可達成。

大摩 奇鋐 富世達

延伸閱讀

AI散熱動能強 奇鋐、雙鴻11月營收續創新高

大摩擬降低 AI 領域曝險

大摩挺世芯 喊逢低承接

台達電（2308）獲大摩按讚竟是警訊？網酸「按讚出貨」掀兩派論戰

相關新聞

大摩看液冷動能至明年首季 散熱三雄點名奇鋐、富世達

散熱三雄近期公布11月營收亮眼，單月營收再創新高，摩根士丹利（大摩）證券最新產業報告中出具，11月液冷元件出貨量持續攀升...

川普開放輝達H200輸陸 大摩看好台積電再衝一波

美國總統川普批准輝達（NVIDIA）向中國大陸出口H200晶片，引發市場高度關注。摩根士丹利（大摩）證券預期，隨大陸AI...

面板雙虎11月營收兩樣情 友達雙增、群創雙減

面板雙虎友達（2409）及群創（3481）9日同步公告今年11月合併營收，友達240.36億元，月增14.9%，年增3....

日月光投控前11月營收5865.23億元 歷年同期次高

封測廠日月光投控今天下午公布11月自結合併營收新台幣588.2億元，月減2.34%、年增11.12%；累計前11月自結營...

華碩營收／11月668億元、年增20.61% 看淡第4季業績表現

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年11月集團營收為668.85億元，月增0.84%、年增20.61%；累計華碩今年...

矽創11月業績增逾一成 早盤股價走揚

IC設計廠矽創（8016）於8日公布11月業績，月增逾一成，今日早盤股價走揚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。