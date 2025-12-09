樺漢營收／11月132億元、年增0.01% 創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠樺漢（6414）9日公布今年11月營收為132.22億元，月增13.56%、年增0.01%，創歷史同期新高；累計樺漢今年前11個月營收為1,276.42億元，年減3.5%。創歷史同期次高。

樺漢11月各事業群表現方面，工業物聯網事業群營收57.6億元，月增1.1%、年減3.3%，受到全球零售及金融自動化需求回升帶動，單月營收明顯提升；智慧軟體與方案事業群營收20.1億元，月增11.2%、年減4.7%，持續受惠於AI與企業數位化需求擴張，工業軟體、機器學習、數位雙生、雲地平台系統整合等維持快速成長。

智慧工廠與廠務事業群營收54.5億元，月增31.7%、年增5.7%，主要來自美國等地半導體高科技廠務工程加速推進，以及客製化設備與系統整合業務逐步優化，成為推動營運結構改善的重要動力。

其中，樺漢個體（含全資子公司）11月營收17.7億元，月減9.0%、年增5.3%。成長動能來自全球智慧製造、Edge AI邊緣運算系統、機器視覺、AI資料中心、網安通訊、數位雙生與雲地整合等應用領域。集團旗下ESaaS（Ennoconn Solution as a Service）智慧平台整合方案，包括能源、設備與建築智慧管理，以及ESG節能減碳與AI技術導入，也同步展現穩健擴張趨勢。

展望後市，樺漢亦將持續深化AIoT布局，強化Edge-based與Cloud-based技術於多元產品及垂直場域的應用，並積極布局全球智慧工廠與智慧城市平台商機，相關營收可望顯著成長。憑藉軟硬雲整合核心能力、全球製造據點以及策略客戶合作關係的持續深化，樺漢對中長期營運展望保持正向態度，並將以前瞻創新持續驅動長期成長。

營收 樺漢

