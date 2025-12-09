快訊

川普開放輝達H200輸陸 大摩看好台積電再衝一波

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
圖為台積電廠區外觀。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
美國總統川普批准輝達（NVIDIA）向中國大陸出口H200晶片，引發市場高度關注。摩根士丹利（大摩）證券預期，隨大陸AI GPU的商機逐漸浮現，將為台積電（2330）帶來新的上行空間，暗示目標價未來有進一步上調的機會。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，由於中國大陸市場的AI需求強勁，因此上調2026-2027年大陸AI GPU收入預測分別至人民幣1,130億元與1,800億元，原先預估數為940億元與1,360億元，調幅分別為20.2%與32.3%。

而中國大陸的雲端服務供應商（CSP）被允許採用部分美國設計的晶片，或基於台積電技術的大陸本地設計晶片，不論直接或間接，都將會減少部分本地代工需求，並為台積電未來的營運與股價表現帶來新的上行空間。

儘管美國已解除H200晶片的銷售禁令，但詹家鴻認為，現在的問題的是，不確定中國大陸方面是否願意接受H200，因此在他的模型中，暫時尚未將相關商機納入基準預測。一旦代工機會浮現，則目標價將有進一步上調的機會。

因此詹家鴻目前對台積電的最新觀點，仍維持「優於大盤」、「首選」、目標價1,688元不變。

不過，在大摩最近的AI供應鏈實地調研中，詹家鴻發現NVIDIA B40的產量低於預期。這可能反映B40的價格對中國大陸客戶吸引力不大。大陸的AI推理計算主要仍依賴5090遊戲顯卡、及先前升級的Hopper晶片與部分本地晶片。

而台灣的AI半導體供應鏈中，詹家鴻確實看到Hopper晶片持續生產（可轉用於H200或H20）。此外，對於中國大陸本地晶片，也看到一些大陸晶片設計公司如燧原科技（Enflame）正利用台積電6、7奈米技術設計低性能的AI推理晶片。

詹家鴻據此進行情境分析，對於中國大陸本土的AI GPU代工業者，在悲觀情境下，假設大陸CSP業者在美國和大陸政府的允許下，可進口外國AI晶片，且願意使用NVIDIA或AMD（超微）的產品，這雖將影響大陸先進製程代工需求，但對台積電將相對有利。

台積電 晶片 大摩 NVIDIA

相關新聞

川普開放輝達H200輸陸 大摩看好台積電再衝一波

美國總統川普批准輝達（NVIDIA）向中國大陸出口H200晶片，引發市場高度關注。摩根士丹利（大摩）證券預期，隨大陸AI...

華碩營收／11月668億元、年增20.61% 看淡第4季業績表現

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年11月集團營收為668.85億元，月增0.84%、年增20.61%；累計華碩今年...

矽創11月業績增逾一成 早盤股價走揚

IC設計廠矽創（8016）於8日公布11月業績，月增逾一成，今日早盤股價走揚。

勤誠11月合併營收月增2.2% 寫單月次高

專業伺服器機殼領導廠勤誠公告11月合併營收達20.4億元，月增2.2%、年增68.4%，是單月歷史次高紀錄。累計今年前1...

嘉澤11月營收月增3% 翻新同期紀錄

嘉澤（3533）昨（8）日公布11月營收29.31億元，創同期新高，月增3.1%，年增4.3%，今年前11個月營收303...

日電貿：需求緊俏到2026年

國內被動元件通路龍頭日電貿（3090）昨（8）日召開法說會，總經理于耀國表示，全球AI運算需求續強，對高容值積層陶瓷電容...

