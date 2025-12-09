快訊

25歲葉子誠離世！11歲主演《哥妹倆》果果爆紅 家屬發文：他溫暖了無數人

F-16飛行員大G昏迷「急墜14000呎」 僚機多次呼叫驚險救回

日本7.5強震！台灣旅客青森泡湯「裸身狂奔離開」 東京也狂晃

神達營收／11月月減35.63% 客戶資料中心時程調整

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

神達（3706）受到客戶資料中心（DC）安裝時程及產品組合調整影響，導致今年11月營收降至78.22億元，月減35.63%、年減0.88%；累計神達今年前11個月營收為950.24億元，年增79.46%。

神達指出，營收表現呈現月對月下滑，主要受到客戶資料中心安裝時程及產品組合調整影響，稍有波動。但整體成長動能仍然穩健，主要由超大型資料中心（HS）及雲端服務供應商（CSP）客戶的持續增長需求所驅動。

神達指出，同時，車用電子、智慧物聯及智慧車載資通訊產品等業務維持穩定展望，並由穩定需求支撐基本營收表現。

在神達子公司神數（7821）方面，11月營收為7.21億元，月減6.61%、年減6.21%；累計神數今年前11個月營收為74.38億元，年增18.21%。

神數指出，營收表現雖呈現月對月下滑，但整體成長動能仍然穩健，車用電子、智慧物聯及智慧車載資通訊產品等業務維持穩定展望，並由穩定需求支撐基本營收表現。

營收 神達

延伸閱讀

廣達、緯創及緯穎加碼美國布局 全力搶單

CSP廠飛向天空 還有難關

耶誕老人概念股 有戲

神達「小金雞」神達數位拚上市 證交所通過

相關新聞

川普開放輝達H200輸陸 大摩看好台積電再衝一波

美國總統川普批准輝達（NVIDIA）向中國大陸出口H200晶片，引發市場高度關注。摩根士丹利（大摩）證券預期，隨大陸AI...

華碩營收／11月668億元、年增20.61% 看淡第4季業績表現

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年11月集團營收為668.85億元，月增0.84%、年增20.61%；累計華碩今年...

矽創11月業績增逾一成 早盤股價走揚

IC設計廠矽創（8016）於8日公布11月業績，月增逾一成，今日早盤股價走揚。

勤誠11月合併營收月增2.2% 寫單月次高

專業伺服器機殼領導廠勤誠公告11月合併營收達20.4億元，月增2.2%、年增68.4%，是單月歷史次高紀錄。累計今年前1...

嘉澤11月營收月增3% 翻新同期紀錄

嘉澤（3533）昨（8）日公布11月營收29.31億元，創同期新高，月增3.1%，年增4.3%，今年前11個月營收303...

日電貿：需求緊俏到2026年

國內被動元件通路龍頭日電貿（3090）昨（8）日召開法說會，總經理于耀國表示，全球AI運算需求續強，對高容值積層陶瓷電容...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。