神達營收／11月月減35.63% 客戶資料中心時程調整

神達（3706）受到客戶資料中心（DC）安裝時程及產品組合調整影響，導致今年11月營收降至78.22億元，月減35.63%、年減0.88%；累計神達今年前11個月營收為950.24億元，年增79.46%。

神達指出，營收表現呈現月對月下滑，主要受到客戶資料中心安裝時程及產品組合調整影響，稍有波動。但整體成長動能仍然穩健，主要由超大型資料中心（HS）及雲端服務供應商（CSP）客戶的持續增長需求所驅動。

神達指出，同時，車用電子、智慧物聯及智慧車載資通訊產品等業務維持穩定展望，並由穩定需求支撐基本營收表現。

在神達子公司神數（7821）方面，11月營收為7.21億元，月減6.61%、年減6.21%；累計神數今年前11個月營收為74.38億元，年增18.21%。

神數指出，營收表現雖呈現月對月下滑，但整體成長動能仍然穩健，車用電子、智慧物聯及智慧車載資通訊產品等業務維持穩定展望，並由穩定需求支撐基本營收表現。