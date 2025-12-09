輔信營收／11月年月雙增 多區域專案需求挹注成長

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
輔信旗下SPC系列工業級邊緣 AI 電腦榮獲 2026 年台灣精品獎，圖為輔信總經理鄭瑋勳。輔信／提供
輔信旗下SPC系列工業級邊緣 AI 電腦榮獲 2026 年台灣精品獎，圖為輔信總經理鄭瑋勳。輔信／提供

專業嵌入式電腦與邊緣運算電腦廠商－輔信（2405）科技今日公告2025年11月合併營收為1.73億元，較上月與去年同期成長18.94％與28.74％，累計1-11月合併營收16.04億元，年增率3.98％。11月營運表現成長，主要受惠於歐洲聖誕節前的出貨旺季、日本藥妝通路專案的持續出貨，以及台灣連鎖通路智慧零售專案的貢獻。

整體而言，面對全球經濟不確定性，輔信2025年1-11月營運持續穩健。公司透過海外子公司深耕在地化服務，並與代理商、經銷商、解決方案合作夥伴及SI組隊，拓展商業及工業領域的邊緣AI應用機會。歐洲市場雖受經濟回升幅度有限影響，但在AI與邊緣運算基礎建設、工業4.0、智慧城市及零售AI等產業趨勢下，工業電腦產品的市場推廣逐步發酵。

日本市場專案布建亦有成效，今年陸續取得機場、安防監控及藥妝零售通路等專案訂單挹注。亞洲市場如印度與台灣的專案需求亦提升，尤其在醫療、自動化及安防監控等領域。美國市場雖面臨關稅與供應鏈挑戰，但公司積極應對，仍維持正向成長。搭配子公司暄達醫學專案穩定出貨，公司在各區域市場營運表現持續穩健。

輔信旗下SPC系列工業級邊緣 AI 電腦榮獲 2026 年台灣精品獎。總經理鄭瑋勳表示，輔信長期深耕小型化與嵌入式電腦技術，SPC系列的核心價值在於「小體積、高效能、可靠耐用」，全系列以0.45公升超緊湊工業機構設計，兼顧空間受限場域的安裝彈性，並提供最高可達100 TOPS的 AI推論算力，能支援即時影像辨識、機器視覺與自主機器人等高階應用，充分展現公司在邊緣AI 與智慧物聯網應用上的技術實力。

展望2026年，隨著無人化與智慧場域帶動AI與邊緣運算需求持續提升，與代理式AI、模型小型化及Windows 10支援終止等因素，AI的應用發展預期將以雲端結合邊緣運算為主要方向，隨之帶動AI PC需求持續成長。公司將持續聚焦智慧零售、監控、機器視覺與智慧城市等領域，深化軟硬整合能力，為未來營運成長奠定動能。

