華碩營收／11月668億元、年增20.61% 看淡第4季業績表現
PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年11月集團營收為668.85億元，月增0.84%、年增20.61%；累計華碩今年前11個月營收為6,691.96億元，年增24.26%。
在華碩品牌營收方面，11月為612.09億元，月減2.42%、但年增19.04%；累計華碩今年前11個月營收為6,230.48億元，年增23.48%。
展望今年第4季，華碩先前預估，PC業務營收季減10~15%，較去年同期相當；至於伺服器及零組件業務，則將季減5~10%，但相比去年同期增長40-50%。
華碩財務長吳長榮表示，過往歷年第4季為華碩傳統淡季，加上今年還有關稅、總體經濟不確定性等負面因素，導致出現出貨錯置或提前拉貨，影響到本季需求跟市場信心；但整體來看，華碩2025全年營收將達成強勁年增長目標。
展望2026年，華碩預計全球PC產業總量將呈現持平或2~3%小幅增長，公司預估AI PC換機潮將在明年上半年啟動，故此，今年第4季為產品轉換期，表現相對看淡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言