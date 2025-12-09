華碩營收／11月668億元、年增20.61% 看淡第4季業績表現

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年11月集團營收為668.85億元，月增0.84%、年增20.61%；累計華碩今年前11個月營收為6,691.96億元，年增24.26%。

在華碩品牌營收方面，11月為612.09億元，月減2.42%、但年增19.04%；累計華碩今年前11個月營收為6,230.48億元，年增23.48%。

展望今年第4季，華碩先前預估，PC業務營收季減10~15%，較去年同期相當；至於伺服器及零組件業務，則將季減5~10%，但相比去年同期增長40-50%。

華碩財務長吳長榮表示，過往歷年第4季為華碩傳統淡季，加上今年還有關稅、總體經濟不確定性等負面因素，導致出現出貨錯置或提前拉貨，影響到本季需求跟市場信心；但整體來看，華碩2025全年營收將達成強勁年增長目標。

展望2026年，華碩預計全球PC產業總量將呈現持平或2~3%小幅增長，公司預估AI PC換機潮將在明年上半年啟動，故此，今年第4季為產品轉換期，表現相對看淡。