精誠資訊營收／11月36.21億元 累計394億元、年增11.74%

資訊整合大廠精誠資訊（6214）9日公布11月合併營收為36.21億元，月增13.4%，年減11.5%；累計今年1-11月合併營收為394.11億元，較去年同期的352.71億元成長11.74%，累計營收為同期新高。

精誠資訊表示，11月營收受惠全球AI加速落地、雲端普及、環保與資安法規日益趨嚴，市場數位化需求全面升溫，帶動大型關鍵客戶在代理經銷、資安服務、雲端管理、軟體開發與維運等項目的商機顯著成長，且集團投資併購效益也持續發揮綜效，有助強化整體營運動能。

展望後市，精誠將持續聚焦AI、雲端與資安為三大領域，協助企業加速推動新型態服務與場景落地，同時配合客戶海外布局需求，擴大提供亞洲區域化服務，協助客戶強化營運韌性。全年動能仍維持穩健，整體成長趨勢不變。