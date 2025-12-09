快訊

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

神基營收／11月36.2億元年增15.6% 第4季有望年季雙增

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

強固電腦大廠神基（3005）9日公布今年11月營收為36.2億元，月增8.45%、年增15.6%，為8個月來新高；累計神基今年前11個月營收達360.93億元，年增10.59%。展望後市，神基預期，今年第4季業績將繳出「年季雙增」的成績單。

神基董事長黃明漢先前指出，本季營收持續看增，但也有一個潛在風險，就是時間上不見得交得了貨，主因先前美國政府關門逾40天，導致公部門客戶無法下單，隨著現在美國政府重啟，已將單子下過來，但因時間緊急，要想全部在第4季交貨有些困難，部分訂單可能會延至2026年首季出貨。

展望2026年，神基力拚整體營收雙位數成長，強固電腦依然為成長主要動能。毛利率則希望維持近年水準、即約31%至33%區間。

神基持續看好軍工及無人機應用，黃明漢表示，今年神基在無人機應用有相當大成長，雖然目前對公司整體營收貢獻有限，仍看好2026年商機將倍數成長，重點是如何將商機轉化為實際訂單。神基目前無人機業務包含兩塊，一塊是地面控制站（GCS），神基在台灣、歐美市場都有客戶。其次則是子公司提供無人機機構件等。

神基 營收 無人機

延伸閱讀

AI散熱動能強 奇鋐、雙鴻11月營收續創新高

五家金控2025年前11月賺贏去年 中信金EPS 3.76元

代工三雄11月營收攻頂 全年有望繳出躍增逾五成佳績

被動元件大廠國巨 11月營收月增8% 創新高

相關新聞

矽創11月業績增逾一成 早盤股價走揚

IC設計廠矽創（8016）於8日公布11月業績，月增逾一成，今日早盤股價走揚。

勤誠11月合併營收月增2.2% 寫單月次高

專業伺服器機殼領導廠勤誠公告11月合併營收達20.4億元，月增2.2%、年增68.4%，是單月歷史次高紀錄。累計今年前1...

嘉澤11月營收月增3% 翻新同期紀錄

嘉澤（3533）昨（8）日公布11月營收29.31億元，創同期新高，月增3.1%，年增4.3%，今年前11個月營收303...

日電貿：需求緊俏到2026年

國內被動元件通路龍頭日電貿（3090）昨（8）日召開法說會，總經理于耀國表示，全球AI運算需求續強，對高容值積層陶瓷電容...

聯強11月合併營收月增11%

聯強（2347）受惠記憶體與AI伺服器需求爆發，昨（8）日公布11月合併營收414.07億元，攀上41個月來高點，月增1...

宏碁11月合併營收月增15% 技嘉增8.5%

宏碁受惠筆電、桌機、電競及商用產品出貨成長，昨（8）日公布11月合併營收246.01億元，月增15.9%，年增8.1%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。