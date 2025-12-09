神基營收／11月36.2億元年增15.6% 第4季有望年季雙增
強固電腦大廠神基（3005）9日公布今年11月營收為36.2億元，月增8.45%、年增15.6%，為8個月來新高；累計神基今年前11個月營收達360.93億元，年增10.59%。展望後市，神基預期，今年第4季業績將繳出「年季雙增」的成績單。
神基董事長黃明漢先前指出，本季營收持續看增，但也有一個潛在風險，就是時間上不見得交得了貨，主因先前美國政府關門逾40天，導致公部門客戶無法下單，隨著現在美國政府重啟，已將單子下過來，但因時間緊急，要想全部在第4季交貨有些困難，部分訂單可能會延至2026年首季出貨。
展望2026年，神基力拚整體營收雙位數成長，強固電腦依然為成長主要動能。毛利率則希望維持近年水準、即約31%至33%區間。
神基持續看好軍工及無人機應用，黃明漢表示，今年神基在無人機應用有相當大成長，雖然目前對公司整體營收貢獻有限，仍看好2026年商機將倍數成長，重點是如何將商機轉化為實際訂單。神基目前無人機業務包含兩塊，一塊是地面控制站（GCS），神基在台灣、歐美市場都有客戶。其次則是子公司提供無人機機構件等。
