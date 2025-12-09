快訊

疑與黑幫飲宴洩漏偵查機密 新北市刑大小隊長等數警遭約談

威盛連兩天漲停 原來是這個原因

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

台股9日漲多拉回下跌百餘點，盤面個股及類股跌多漲少，其中威盛（2388）由於受惠中國大陸合作夥伴兆芯集成即將上市，加上該公司新處理器問市，激勵威盛股價開高收高、強鎖漲停，表現相當突出。

隨美中科技戰方興未艾，大陸相關CPU大廠資本化進程加速，除摩爾線程日前上市暴漲外，兆芯集成也即將上市，加上該公司已成功量產第六代多系列通用處理器，市場關注度高漲，激勵台廠威盛也水漲船高。

事實上，兆芯集成長期與台廠威盛合作，威盛並持有7.8%兆芯集成股權，加上威盛的邊緣AI已應用在車用及工業領域，且第3季營運已轉虧為盈，在基本面、題材面效應顯現下，受到買盤追捧，激勵股價勢盛。

法人指出，威盛的AI應用聚焦在車載、工業、建築和邊緣平台等四大垂直領域，其中邊緣AI已進化到可幫助使用者決策、控制。而車載方面，威盛已推出Mobile 360解決方案，北美市場安裝奇數年複合成長率約18%，歐洲為15.2%。

威盛 AI 市場

延伸閱讀

奪命工業意外！維修主管疑誤踩老化易碎屋頂 逾6米高直墜斃命

台股上漲322點！外資買超玉山金4.9萬張最多 台積電也獲連五買

三大法人續買超191億元！連五日回補1,119億元 台股彈升961點

聯發科回神！漲停帶飛00891、00935、00904 稀飯盤點10檔「發哥」ETF

相關新聞

矽創11月業績增逾一成 早盤股價走揚

IC設計廠矽創（8016）於8日公布11月業績，月增逾一成，今日早盤股價走揚。

勤誠11月合併營收月增2.2% 寫單月次高

專業伺服器機殼領導廠勤誠公告11月合併營收達20.4億元，月增2.2%、年增68.4%，是單月歷史次高紀錄。累計今年前1...

嘉澤11月營收月增3% 翻新同期紀錄

嘉澤（3533）昨（8）日公布11月營收29.31億元，創同期新高，月增3.1%，年增4.3%，今年前11個月營收303...

日電貿：需求緊俏到2026年

國內被動元件通路龍頭日電貿（3090）昨（8）日召開法說會，總經理于耀國表示，全球AI運算需求續強，對高容值積層陶瓷電容...

聯強11月合併營收月增11%

聯強（2347）受惠記憶體與AI伺服器需求爆發，昨（8）日公布11月合併營收414.07億元，攀上41個月來高點，月增1...

宏碁11月合併營收月增15% 技嘉增8.5%

宏碁受惠筆電、桌機、電競及商用產品出貨成長，昨（8）日公布11月合併營收246.01億元，月增15.9%，年增8.1%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。