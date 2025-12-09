威盛連兩天漲停 原來是這個原因
台股9日漲多拉回下跌百餘點，盤面個股及類股跌多漲少，其中威盛（2388）由於受惠中國大陸合作夥伴兆芯集成即將上市，加上該公司新處理器問市，激勵威盛股價開高收高、強鎖漲停，表現相當突出。
隨美中科技戰方興未艾，大陸相關CPU大廠資本化進程加速，除摩爾線程日前上市暴漲外，兆芯集成也即將上市，加上該公司已成功量產第六代多系列通用處理器，市場關注度高漲，激勵台廠威盛也水漲船高。
事實上，兆芯集成長期與台廠威盛合作，威盛並持有7.8%兆芯集成股權，加上威盛的邊緣AI已應用在車用及工業領域，且第3季營運已轉虧為盈，在基本面、題材面效應顯現下，受到買盤追捧，激勵股價勢盛。
法人指出，威盛的AI應用聚焦在車載、工業、建築和邊緣平台等四大垂直領域，其中邊緣AI已進化到可幫助使用者決策、控制。而車載方面，威盛已推出Mobile 360解決方案，北美市場安裝奇數年複合成長率約18%，歐洲為15.2%。
