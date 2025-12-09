波若威營收年月雙增 股價亮燈漲停

光通訊被動元件廠波若威（3163）今日受11月營收年月雙增激勵，甫一開盤股價便直上雲霄，一路強攻至漲停，上漲32.5元，漲幅9.93%，成交量17,104張，直至收盤仍有10,845張買盤等待成交。

波若威 11 月營收 2.1 億元，月增 15%，年增 40%，創下22個月來新高，法人指出，隨著資料中心對頻寬、低延遲和能源效率的需求不斷攀升，傳統的可插拔光學模組和銅線將面臨物理極限，難以滿足下一代高性能運算 HPC 和 AI 叢集的要求。

此時，CPO就成為了首選解決方案，藉由將光學引擎及電子晶片的距離拉近，提高其傳輸速度及降低訊號損耗率，目前法人預估CPO產品將會優先使用在交換器上，在2026年下半年搭配下一世代RUBIN產品開始出貨，迎來爆發性成長，而波若威作為輝達（NVIDIA）指定的CPO合作夥伴，市場預期將會優先受惠。