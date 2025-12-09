維田營收／11月8,121萬元、年增21.07% 估明年成長動能無虞

工業電腦廠維田（6570）9日公告今年11月合併營收8,121萬元，月增0.1%，年增率則為21.07%，繳出年月雙增好成績。公司今年1~11月累計營收8.3億元，較去年同期增加1.90%，營收重回成長軌道。

維田指出，觀察目前市況尚稱穩定，因彈性配合客戶出貨時程，故單月營收較易出現波動，惟11月合併營收仍持續回溫達8,121萬元，且較去年同期為佳，呈現年月雙增，累計前十一月合併營收達8.3億元，已重返成長軌跡，預期第4季景氣市況目前尚無太大差異，營運狀況有望較第3季為佳。

維田表示，然因年底歐美長假較多，公司將重心放在明年第1季，並持續觀察國際經濟狀況，預期歐美工控需求因Edge AI帶動仍有成長空間，公司整體營運在2026年估能延續逐季回升，漸入佳境。

維田指出，近期記憶體市場因嚴重缺料導致價格波動，記憶體亦為工業電腦重要的關鍵零組件，然公司在零組件備料與管理上，皆有完善的制度與控管，產品規格與料件分配亦十分平均，並已加速世代替換。此次記憶體缺料，對公司營運影響較為輕微，且因工業電腦客製化程度高，專案周期長，在價格上也會視情形調整，對於毛利率影響不大。

維田說明，總體而言，維田主攻的領域皆有穩定的剛性需求，公司持續於智慧製造，智慧交通，智慧醫療等三大領域耕耘，明年著重於半導體設備、邊緣AI、石化能源、醫療、交通等市場發展，推出新系列產品並開發客製專案。

此外，維田醫療新品、充電樁HMI、Edge AI新專案等，目前均已成功完成試樣，交付客戶試機，明年陸續可開始發酵，貢獻營收成長動能。其中醫療產品預估待明年取證後即可開始量產出貨，維田積極布局醫療產品線的目標不變，期望成為新一波成長動能之一，帶動公司中長期營運發展。預期在醫療、充電樁等專案逐漸貢獻營收的情形下，公司盼望2026年營收及獲利皆能重返成長。