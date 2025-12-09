快訊

市場靜待降息決議 台股下跌121點收28,182點、台積電收1,480元跌15元

日本青森規模7.5地震！1周內恐有更強地震 郭鎧紋示警：台灣也要小心

今年最後一次更新！iOS 26.2新增8大實用功能 正式版登場時間曝

威盛拉出第2根漲停 逾7,600張買單排隊等著買、同時點亮集團股價表現

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股9日開高走低，IC設計廠威盛（2388）開高走高衝上漲停62.5元鎖死，拉出第2根漲停板，排隊買單超過7,600張，且點亮集團旗下公司的股價表現，同步呈現上漲的表現，全達（8068）及威鋒電子（6756）盤中漲幅逾3~4%，挾AR眼鏡題材的宏達電（2498）也翻紅。

威盛第3季毛利率降至19%，季減約5個百分點，歸屬母公司業主淨利2,100萬元，較前一季的虧損優，每股純益為0.04元；累計今年前3季淨損6.1億元，每股淨損1.1元。

威盛在先前召開法說會時表示，今年前3季的營收呈現逐季成長的表現，預期第4季營收也將持續位於成長的軌道上。

統計自10月以來，外資持續買超威盛，8日買超力道加大至單日買超2,136張，合計10月來累計買超8,086張，外資買盤青睞，威盛9日以59.6元開高後走高，衝上漲停62.5元鎖死，排隊買單超過7,600張。

威盛拉出第2根漲停，集團股同慶，全達盤中漲幅逾4%，威鋒電子則是上漲近4%，建達（6118）漲幅逾2%，立衛（5344）也上漲逾1%，宏達電具有AR眼鏡等題材，股價則是開低走高，早盤以51.1元開出，盤中翻紅上漲，一度拉升至52.6元，盤中漲幅0.58%。

威盛 漲停

延伸閱讀

台南排隊炸雞北上插旗了！「美滿炸雞」開幕主打全台首創飯捲與人氣香菜炸雞

三大法人續買超191億元！連五日回補1,119億元 台股彈升961點

影／竹北路邊流行「遛帝王蟹」？10隻排隊曬太陽 驚人真相曝光

楊瓊瓔發送水果月曆排隊人潮400多公尺 搶頭香民眾等2小時

相關新聞

矽創11月業績增逾一成 早盤股價走揚

IC設計廠矽創（8016）於8日公布11月業績，月增逾一成，今日早盤股價走揚。

勤誠11月合併營收月增2.2% 寫單月次高

專業伺服器機殼領導廠勤誠公告11月合併營收達20.4億元，月增2.2%、年增68.4%，是單月歷史次高紀錄。累計今年前1...

嘉澤11月營收月增3% 翻新同期紀錄

嘉澤（3533）昨（8）日公布11月營收29.31億元，創同期新高，月增3.1%，年增4.3%，今年前11個月營收303...

日電貿：需求緊俏到2026年

國內被動元件通路龍頭日電貿（3090）昨（8）日召開法說會，總經理于耀國表示，全球AI運算需求續強，對高容值積層陶瓷電容...

聯強11月合併營收月增11%

聯強（2347）受惠記憶體與AI伺服器需求爆發，昨（8）日公布11月合併營收414.07億元，攀上41個月來高點，月增1...

宏碁11月合併營收月增15% 技嘉增8.5%

宏碁受惠筆電、桌機、電競及商用產品出貨成長，昨（8）日公布11月合併營收246.01億元，月增15.9%，年增8.1%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。