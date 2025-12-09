威盛拉出第2根漲停 逾7,600張買單排隊等著買、同時點亮集團股價表現

台股9日開高走低，IC設計廠威盛（2388）開高走高衝上漲停62.5元鎖死，拉出第2根漲停板，排隊買單超過7,600張，且點亮集團旗下公司的股價表現，同步呈現上漲的表現，全達（8068）及威鋒電子（6756）盤中漲幅逾3~4%，挾AR眼鏡題材的宏達電（2498）也翻紅。

威盛第3季毛利率降至19%，季減約5個百分點，歸屬母公司業主淨利2,100萬元，較前一季的虧損優，每股純益為0.04元；累計今年前3季淨損6.1億元，每股淨損1.1元。

威盛在先前召開法說會時表示，今年前3季的營收呈現逐季成長的表現，預期第4季營收也將持續位於成長的軌道上。

統計自10月以來，外資持續買超威盛，8日買超力道加大至單日買超2,136張，合計10月來累計買超8,086張，外資買盤青睞，威盛9日以59.6元開高後走高，衝上漲停62.5元鎖死，排隊買單超過7,600張。

威盛拉出第2根漲停，集團股同慶，全達盤中漲幅逾4%，威鋒電子則是上漲近4%，建達（6118）漲幅逾2%，立衛（5344）也上漲逾1%，宏達電具有AR眼鏡等題材，股價則是開低走高，早盤以51.1元開出，盤中翻紅上漲，一度拉升至52.6元，盤中漲幅0.58%。