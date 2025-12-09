DRAM雙雄兩樣情！華邦電爆51萬張巨量飆破70元關卡 南亞科回測160元

記憶體缺貨潮持續升溫，DDR4、DDR5等產品報價一路狂飆，帶動台股記憶體族群漲勢。華邦電（2344）盤中爆出逾51萬張巨量，穩坐台股成交量與成交值雙冠王，股價強勢突破70元關卡、最高觸及71.6元，改寫長波段新高，帶動旺宏（2337）、力積電等跟漲，但南亞科（2408）卻量縮回測160元關卡，DRAM雙雄呈現兩樣情。

華邦電11月營收86.3億元，月增4.9%、年增38.7%，創下41個月新高。受惠於AI伺服器需求暴衝與產能集中在HBM所造成的排擠效應，DRAM市場供需結構被迫重新洗牌，DDR4短缺問題短期難以紓解。法人指出，由於華邦電早早提出擴產計畫並獲客戶瘋狂敲單，成為最直接受惠供需缺口的指標個股，市場對「缺到2026」的預期也進一步強化買盤力道。

國際研究機構近期也全面上修企業級SSD與NAND Flash報價展望，並預期AI、高階手機與終端裝置對高容量記憶體需求將持續上升，帶動資金從局部AI題材向記憶體供應鏈全面擴散。最新美系外資報告更直言，「現在還不是獲利了結的時候」，點名DDR4 16Gb現貨價飆至100美元、遠高於參考價45.5美元，NOR Flash明年第1季恐再漲兩成，並將華邦電列為首選。

買盤力道也反映在籌碼面。12月以來，華邦電已獲三大法人累計買超逾5.7萬張，其中外資買超高達4.8萬張，投信與自營商同步加碼。

華邦電的強攻也增添族群多頭氣勢。旺宏在車用與工控需求強勁支撐下，今日放量續揚近3%，向40元整數關卡逼近，人氣未列台股第二名。力積電則同步走高逾1%，緊追其後。

在記憶體全線供不應求、客戶拉貨動能持續升溫的背景下，市場預期記憶體多頭有機會一路延續至2026年，成為年底盤勢中最具人氣的族群之一。