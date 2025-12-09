AI 測試需求火熱！探針卡三雄扮千金領頭羊 旺矽飆天價、穎崴精測齊揚

台股9日受電子權值股普遍承壓影響，大盤開高走低、在28,200點上下震盪，不過測試設備族群卻強勢突圍，「探針卡三雄」旺矽（6223）、穎崴（6515）、精測（6510）全面逆勢走高，吸引市場目光。隨著國際雲端大咖擴增AI基礎架構、Google TPU產能預期大幅上修，以及AI伺服器持續成長，三雄營運前景可期，成為多方焦點之一。

探針卡三雄近期公布的營收數據。其中，旺矽11月營收11.58億元，月增3%、年增19.4%，創下同期新高；累計前11月營收106.93億元，年增31.38%，顯示其營運規模穩健擴大。旺矽指出，國際大型雲端服務供應商（CSP）自研AI晶片與建置AI基礎設施的速度明顯加快，大量測試需求湧入，帶動整體出貨動能加速。強勁基本面推升股價勁揚，盤中更一度衝上2,375元歷史新天價。

穎崴11月營收雖月減8.11%，但仍達6.25億元，年增高達43.54%，改寫歷年同期次高；前11月累計營收達69.29億元，年增29.69%，創同期新高。穎崴掌握AI所帶來的先進封裝測試、CPO與Chiplet技術潮流，並已布局高功耗、高頻高速與大封裝相關測試產品。公司同步擴充探針卡產能，替營運增添第二成長曲線。股價今日大漲逾7.5%，強勢越過10日線。

精測11月營收3.99億元，年減11.9%，但前11月合併營收仍達44.15億元，年增高達40%，預期全年營收可望維持雙位數成長的目標。精測受惠HPC與AI帶動的高效能晶片需求，加上智慧手機與高階平板AP備貨力道，仍提供穩固的營收支柱。公司並持續開發AI新技術，提高測試產品組合多元性。受惠於大電流高速半導體測試載板需求攀升，股價今日強漲逾6%，力拚重回2,000元大關之上。

TrendForce預估，2023~2029年AI伺服器年複合成長率將逼近23%，到2029年出貨比重將突破24%，帶來爆量的測試與先進封裝需求。同時，美系外資大幅上修Google TPU 2027~2028年產量至500萬、700萬顆，連動台灣相關供應鏈同步受惠，其中旺矽、精測均供應TPU v7或高速傳輸零組件，成為市場矚目焦點。

電子權值股疲弱之際，旺矽、穎崴、精測憑藉穩健基本面與強勁產業趨勢，成功逆勢點火，不僅扮演26千金多頭前鋒，也成為盤面最具亮點的AI測試三強。