緯創、緯穎、緯軟11月營收齊創新高、股價卻不同調 股后獨垂淚

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

緯創（3231）、緯穎（6669）、緯軟（4953）11月營收同步創單月歷史新高，其中，緯創單月合併營收年增194.6%，緯穎年增158.6%，但3家公司9日股價表現卻不同調，股后緯穎獨自垂淚，股價開高走低，盤中跌幅逾2%，表現最為疲弱，緯創開高，盤中力守紅盤，緯軟則是上漲逾1%。

代工大廠緯創及緯穎11月合併營收亮眼，繳出單月歷史新高的成績單，緯創11月合併營收2,806.24億元，月增51.6%，年增194.6%，創歷史新高；累計今年前11月營收1兆9,312.67億元，年增104.67%。

緯穎11月合併營收968.85億元，月增6.16%，年增158.6%，改寫歷史新高；累計今年前11月營收8,463.72億元，年增166.34%；法人看好CSP大客戶專案仍將持續放量，加上12月美國新廠產能開出，預期緯穎12月合併營收有望保持11月的高峰。

緯軟11月營收10.76億元，月增7.23%、年增18.05%，再刷新單月營收新高紀錄；累計緯軟今年前11月營收104.31億元，年增11.53%，已超越去年全年營收，今年的全年營收將續創新高。

緯創、緯穎、緯軟11月營收同步創單月歷史新高，但股價表現不同調，緯創早盤以153.5元開高後一度拉升至154元，盤中爆出逾7.5萬張成交量，雖股價漲幅略減，但仍守在紅盤之上，盤中成交值第四名，位居華邦電（2344）、台積電（2330）、欣興（3037）之後。

股后緯穎早盤以4,660元開高後一度拉升至4,680元，但盤中翻黑，一度下滑至4,530元，盤中跌幅逾1%；緯軟以135.5元開出，一度拉升至136元，盤中漲幅逾1%。

營收 緯穎

