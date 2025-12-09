AI伺服器需求火熱 載板三雄放量齊揚

載板三雄9日盤中再度點火上攻，在AI伺服器與ASIC訂單前景看俏下，成為盤面多頭指標族群。欣興（3037）早盤一度攻高至234元，目前暫報231元，上漲逾4.67%；景碩（3189）在買盤推升下來到161元，漲幅約3.89%；南電（8046）則在277.5元上下震盪，漲幅約2.78%，三雄聯袂走高。

法人指出，欣興除了承接輝達GPU訂單外，也拿下多家國際CSP AI ASIC載板訂單，相關ABF產能「幾乎塞滿」，並傳出高階ABF報價已啟動3～5％調漲，反映供給吃緊與明後年擴產前的議價能力。

景碩則積極擴充產能，為因應AI與HPC拉貨，啟動現金增資並規畫景碩六廠於2026年新增ABF產能，業者估計ABF、BT載板目前每季仍有約3～5％漲價空間，短期在T-glass玻纖布缺貨下，BT載板亦維持緊俏。

南電方面，法人評估在高階AI與800G網通載板比重提高、第3季已轉虧為盈之後，2026年營收與獲利有機會進入新一輪成長循環，目標價上看3字頭以上，受惠於AI ASIC與GPU新平台導入帶來的ASP與面積雙升。