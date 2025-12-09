馬斯克引爆太空算力題材！衛星概念股升空 元晶鎖漲停、昇達科創天價

特斯拉執行長馬斯克在社群平台X首度公開描繪「太空AI」藍圖，拋出以衛星集群、月球工業基地與太陽能電力打造次世代算力網絡的震撼構想。市場迅速聚焦相關供應鏈商機，其中，台廠元晶（6443）是目前唯一與SpaceX就太陽能方案合作的業者，市場期待度瞬間拉滿，早盤股價直接跳空漲停，強勢領軍衛星概念族群升空。

馬斯克構想中，每顆AI運算衛星可搭載100千瓦級太陽能電力模組，透過星鏈雷射網路快速串接，一年即可新增100GW算力；若未來月球自動化工廠成形，則可利用質量區動器把衛星加速部署，整體算力規模甚至有機會每年暴衝至超過100TW，顛覆現行地面機房的算力供應模式。對此，元晶雖強調不評論單一客戶，但股價仍迅速反應。

法人指出，若太空AI計畫落地，AI運算衛星將大量消耗高效率太陽能模組，而台灣在太陽能供應鏈上具有完整製造能量，元晶身為本土模組龍頭，最有機會站上首波受惠浪潮。

題材發酵下，台股衛星概念股9日強勢走揚。元晶一早鎖死在漲停15元，買單高掛逾2.8萬張，帶動兆赫（2485）盤中亮燈、穩懋（3105）頻頻閃紅燈，燿華（2367）大漲近8%、瀚荃（8103）拉升逾6%，昇達科（3491）更再創歷史新天價597元，族群多頭氣勢相當旺盛。

其中，昇達科深耕低軌衛星與無線通訊，產品涵蓋衛星酬載（Payload）、地面站Gateway、終端Uber Terminal與跨衛星連結設備，已成功打進全球前三大低軌衛星營運商供應鏈，近期低軌衛星相關在手訂單達10億元，預估2026年低軌衛星貢獻營收至少倍增，並已開始研究太空資料中心相關應用。兆赫近年則積極切入低軌衛星解決方案，包括低雜訊降頻器（LNB）與交換器（Switch），市場能見度逐漸提升。

籌碼面同樣支撐行情。元晶連5日獲外資買超1,911張；兆赫連兩日外資回補4,971張；穩懋昨日獲三大法人聯手買超3,037張；燿華連5日獲外資買超達1,695張；昇達科則連4日獲外資買超1,901張。

在台積電（2330）挑戰1,500元壓力加劇、大盤震盪之際，馬斯克以一篇太空AI構想，點燃全球科技想像，也讓台股衛星概念股成為盤面亮眼的主流之一。