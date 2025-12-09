快訊

小煜閃電宣布離婚 5年婚畫句點！前妻言言深夜發聲

蘋果4大產品26折起！STUDIO A推雙12特賣會特價限1天 iPhone砍1萬7

生前告別式是禁忌？他遭30家咖啡館拒絕 難忘抗癌小天使被猛男抱出場

馬斯克引爆太空算力題材！衛星概念股升空 元晶鎖漲停、昇達科創天價

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

特斯拉執行長馬斯克在社群平台X首度公開描繪「太空AI」藍圖，拋出以衛星集群、月球工業基地與太陽能電力打造次世代算力網絡的震撼構想。市場迅速聚焦相關供應鏈商機，其中，台廠元晶（6443）是目前唯一與SpaceX就太陽能方案合作的業者，市場期待度瞬間拉滿，早盤股價直接跳空漲停，強勢領軍衛星概念族群升空。

馬斯克構想中，每顆AI運算衛星可搭載100千瓦級太陽能電力模組，透過星鏈雷射網路快速串接，一年即可新增100GW算力；若未來月球自動化工廠成形，則可利用質量區動器把衛星加速部署，整體算力規模甚至有機會每年暴衝至超過100TW，顛覆現行地面機房的算力供應模式。對此，元晶雖強調不評論單一客戶，但股價仍迅速反應。

法人指出，若太空AI計畫落地，AI運算衛星將大量消耗高效率太陽能模組，而台灣在太陽能供應鏈上具有完整製造能量，元晶身為本土模組龍頭，最有機會站上首波受惠浪潮。

題材發酵下，台股衛星概念股9日強勢走揚。元晶一早鎖死在漲停15元，買單高掛逾2.8萬張，帶動兆赫（2485）盤中亮燈、穩懋（3105）頻頻閃紅燈，燿華（2367）大漲近8%、瀚荃（8103）拉升逾6%，昇達科（3491）更再創歷史新天價597元，族群多頭氣勢相當旺盛。

其中，昇達科深耕低軌衛星與無線通訊，產品涵蓋衛星酬載（Payload）、地面站Gateway、終端Uber Terminal與跨衛星連結設備，已成功打進全球前三大低軌衛星營運商供應鏈，近期低軌衛星相關在手訂單達10億元，預估2026年低軌衛星貢獻營收至少倍增，並已開始研究太空資料中心相關應用。兆赫近年則積極切入低軌衛星解決方案，包括低雜訊降頻器（LNB）與交換器（Switch），市場能見度逐漸提升。

籌碼面同樣支撐行情。元晶連5日獲外資買超1,911張；兆赫連兩日外資回補4,971張；穩懋昨日獲三大法人聯手買超3,037張；燿華連5日獲外資買超達1,695張；昇達科則連4日獲外資買超1,901張。

在台積電（2330）挑戰1,500元壓力加劇、大盤震盪之際，馬斯克以一篇太空AI構想，點燃全球科技想像，也讓台股衛星概念股成為盤面亮眼的主流之一。

太陽能 低軌衛星

延伸閱讀

稱X平台棄用推特商標 美新創公司申請撤銷自用

馬斯克：打造太空資料中心 昇達科、金寶等衛星相關協力廠衝一波

馬斯克部署太空算力 元晶沾光 唯一合作台系業者將迎來龐大訂單

X被罰款1.2億歐元 馬斯克對歐盟火力全開

相關新聞

矽創11月業績增逾一成 早盤股價走揚

IC設計廠矽創（8016）於8日公布11月業績，月增逾一成，今日早盤股價走揚。

勤誠11月合併營收月增2.2% 寫單月次高

專業伺服器機殼領導廠勤誠公告11月合併營收達20.4億元，月增2.2%、年增68.4%，是單月歷史次高紀錄。累計今年前1...

嘉澤11月營收月增3% 翻新同期紀錄

嘉澤（3533）昨（8）日公布11月營收29.31億元，創同期新高，月增3.1%，年增4.3%，今年前11個月營收303...

日電貿：需求緊俏到2026年

國內被動元件通路龍頭日電貿（3090）昨（8）日召開法說會，總經理于耀國表示，全球AI運算需求續強，對高容值積層陶瓷電容...

聯強11月合併營收月增11%

聯強（2347）受惠記憶體與AI伺服器需求爆發，昨（8）日公布11月合併營收414.07億元，攀上41個月來高點，月增1...

宏碁11月合併營收月增15% 技嘉增8.5%

宏碁受惠筆電、桌機、電競及商用產品出貨成長，昨（8）日公布11月合併營收246.01億元，月增15.9%，年增8.1%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。