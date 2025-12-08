AI伺服器加持 廣達、緯創、緯穎11月營收衝新高

快訊

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

代工大廠廣達（2382）、緯創（3231）及緯穎（6669）等相關供應商11月合併營收相繼繳出單月歷史新高成績單，其中緯創單月合併營收更相較去年同期成長194.6％，緯穎也達到年增158.6％的亮眼表現。

廣達、緯創及緯穎等三大代工廠公告11月合併營收，並創下單月歷史新高。其中，廣達11月合併營收為1,929.47億元、月成長11.4％，相較去年同期明顯增加36.5％。

針對第4季營運展望，廣達表示，整體出貨表現將與先前法說會相同，筆電出貨量將呈現季減雙位數水準，AI伺服器出貨表現則將季成長雙位數，至於通用型伺服器（General Server）則因為舊款產品出貨量降低，因此出貨表現將維持平穩。

緯創公告11月合併營收為2,806.24億元，不僅比今年10月相比明顯增加51.6％，更比去年同期大幅成長194.6％。出貨表現部分，筆電單月出貨量達220萬台、月增10萬台，桌上型電腦出貨則為90萬台，顯示器同樣為90萬台，AI伺服器則衝上新高峰。

緯穎在11月合併營收同樣繳出單月新高的亮眼成績，月成長6.2％至968.85億元，相較去年同期大幅增加158.6％。法人指出，CSP大客戶專案仍持續放量，且今年12月美國新廠產能將開出，預期緯穎今年12月合併營收將有望保持11月的高峰。

矽格11月營收17.4億元 創單月新高

IC封測業股票上市矽格（6257）自結2025年11月份合併營業收入為新台幣17.4億元，較上月增加逾1%，比較去年同期...

技嘉營收／11月307億元創歷史次高 累計3,066億元提前創年度新猷

技嘉（2376）8日公布11月營收307.29億元，創同期新高與歷史次高，月增8.52%，年增38.16%；累計今年前十...

記憶體漲風續吹！華邦電「績」情亮燈奪量價雙冠王 族群紅光滿面

台股大盤在連五漲的強勁多頭下，成功收復2萬8千點大關。盤面焦點除權王台積電（2330）外，休兵多日的記憶體族群也重獲多頭...

華新科打入 AI 大廠鏈

被動元件大廠華新科（2492）AI相關應用出貨報捷，打入全球主要AI伺服器代工廠與電源供應器大廠供應鏈，主要供應X6S積...

倚天酷碁上月業績月增15% 宏碁遊戲+4%

宏碁子公司「老虎隊」陸續公布11月業績，倚天酷碁-創（2432）、宏碁遊戲、海柏特、建碁皆寫下月增、年增雙成長佳績。其中...

今國光營收攀九年高點

鏡頭大廠今國光（6209）昨（7）日公告11月營收4.08億元，攀上2016年10月以來、近九年來高點，月增0.6%，年...

