嘉澤11月營收月增3% 翻新同期紀錄
嘉澤（3533）昨（8）日公布11月營收29.31億元，創同期新高，月增3.1%，年增4.3%，今年前11個月營收303.1億元，年增10.6%，法人預估，在高速傳輸需求帶動下，明年業績可望兩位數成長。
嘉澤第3季產品營收比重，伺服器40.3%（包括CPU插槽、DDR與PCIE）、筆電11.03%（包括SODDR、M.2、I/O、PD Cable）、桌機24.64%（包括所有連接器）、策略客戶9.83%、汽車8.09%、工業醫療2.44%、嘉基3.63%（包括高階擴充基座連接線、AOC與AEC）。
嘉澤先前對本季提出展望，預期伺服器與筆電產品出貨持平第3季，桌機產品出貨較第3季小幅下滑，毛利率持平第3季，但伺服器產品組合較佳，第4季業績將微增。
展望2026年，法人表示，預期將增長10%，而且明年下半年業績貢獻度才會比較明顯。
