矽格11月營收17.4億元 創單月新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
矽格董事長黃興陽。圖／本報資料照片
IC封測業股票上市矽格（6257）自結2025年11月份合併營業收入為新台幣17.4億元，較上月增加逾1%，比較去年同期增加逾7%。累計至11月合併營收177.8億元，較去年同期增加逾7%。

矽格公司表示，11月客戶晶片供給仍維持之前熱度持續暢旺，AI晶片、高速運算晶片(HPC)持續成長，手機晶片持續增量。另受惠主流記憶體市場Memory晶片的同步上揚，11月營收續創近3年新高紀錄。

矽格公司進一步表示，因應客戶AI手機、AI伺服器、ASIC、矽光子、網通晶片等需求成長，擴產計畫進展順利，先前追加的資本支出購置設備將陸續到位。隨著先進製程相關晶片需求持續爆發，樂觀看待未來營收增長。

晶片 矽格 營收

