快訊

花蓮近海發生規模5.7地震 氣象署：未來3天不排除有「規模5.5餘震」

蕭美琴特勤員警被撞成重傷 家屬難釋懷：肇事者至今沒有一句道歉

粉絲錯愕！峮峮無預警退出「飢餓遊戲」 製作單位道歉曝原因

勤誠營收／11月20.4億元、年增68.4% 創單月歷史次高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

專業伺服器機殼領導廠勤誠（8210）公告11月合併營收達新台幣20.4億元，較上月成長2.2%、年增68.4%，創下單月歷史次高紀錄。累計前十一個月合併營收達192.9億元，較去年同期成長49.5%，不僅刷新同期最佳紀錄，距離200億元大關更是近在咫尺，展現強勁成長方向。

勤誠表示，受惠於雲端服務提供商（CSP）的AI伺服器需求迭代快速，加上通用型伺服器市場需求回溫，以及公司今年新切入的機櫃零組件業務亦發展順利，帶動公司相關伺服器機構件的專案需求高速成長，在各類業務的順利發展下，11月營收創下單月歷史次高的佳績，推升全年營運表現。

展望未來，根據研調機構Trendforce預估，北美大型CSP的資本支出持續增加，以及各國主權雲興起，進一步帶動AI資料中心建置需求，預期全球AI Server的出貨量將年增超過20%。

勤誠指出，整體產業環境在AI應用的浪潮上，可望延續成長趨勢，而公司將持續順應此趨勢，強化伺服器機構解決方案的研發與製造能力，推升中長期成長動能；與此同時，公司將密切關注全球政經情勢及匯率變化等外部因素，以靈活的營運策略、全球化布局與產品多元化發展，穩健推進成長態勢。

伺服器 AI 勤誠

延伸閱讀

喬山營收／11月57.6億元 年增10%、創歷史次高

長榮營收／11月276億元年減23.44% 累計3,483億元、年減18.11%

強攻AI水冷散熱商機 奇鋐、雙鴻、富世達11月營收皆創高

南寶營收／11月19.37億元 累計211億元年增1%、創同期新高

相關新聞

矽格11月營收17.4億元 創單月新高

IC封測業股票上市矽格（6257）自結2025年11月份合併營業收入為新台幣17.4億元，較上月增加逾1%，比較去年同期...

技嘉營收／11月307億元創歷史次高 累計3,066億元提前創年度新猷

技嘉（2376）8日公布11月營收307.29億元，創同期新高與歷史次高，月增8.52%，年增38.16%；累計今年前十...

記憶體漲風續吹！華邦電「績」情亮燈奪量價雙冠王 族群紅光滿面

台股大盤在連五漲的強勁多頭下，成功收復2萬8千點大關。盤面焦點除權王台積電（2330）外，休兵多日的記憶體族群也重獲多頭...

華新科打入 AI 大廠鏈

被動元件大廠華新科（2492）AI相關應用出貨報捷，打入全球主要AI伺服器代工廠與電源供應器大廠供應鏈，主要供應X6S積...

倚天酷碁上月業績月增15% 宏碁遊戲+4%

宏碁子公司「老虎隊」陸續公布11月業績，倚天酷碁-創（2432）、宏碁遊戲、海柏特、建碁皆寫下月增、年增雙成長佳績。其中...

今國光營收攀九年高點

鏡頭大廠今國光（6209）昨（7）日公告11月營收4.08億元，攀上2016年10月以來、近九年來高點，月增0.6%，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。