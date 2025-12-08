勤誠營收／11月20.4億元、年增68.4% 創單月歷史次高
專業伺服器機殼領導廠勤誠（8210）公告11月合併營收達新台幣20.4億元，較上月成長2.2%、年增68.4%，創下單月歷史次高紀錄。累計前十一個月合併營收達192.9億元，較去年同期成長49.5%，不僅刷新同期最佳紀錄，距離200億元大關更是近在咫尺，展現強勁成長方向。
勤誠表示，受惠於雲端服務提供商（CSP）的AI伺服器需求迭代快速，加上通用型伺服器市場需求回溫，以及公司今年新切入的機櫃零組件業務亦發展順利，帶動公司相關伺服器機構件的專案需求高速成長，在各類業務的順利發展下，11月營收創下單月歷史次高的佳績，推升全年營運表現。
展望未來，根據研調機構Trendforce預估，北美大型CSP的資本支出持續增加，以及各國主權雲興起，進一步帶動AI資料中心建置需求，預期全球AI Server的出貨量將年增超過20%。
勤誠指出，整體產業環境在AI應用的浪潮上，可望延續成長趨勢，而公司將持續順應此趨勢，強化伺服器機構解決方案的研發與製造能力，推升中長期成長動能；與此同時，公司將密切關注全球政經情勢及匯率變化等外部因素，以靈活的營運策略、全球化布局與產品多元化發展，穩健推進成長態勢。
