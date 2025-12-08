快訊

花蓮近海發生規模5.7地震 氣象署：未來3天不排除有「規模5.5餘震」

蕭美琴特勤員警被撞成重傷 家屬難釋懷：肇事者至今沒有一句道歉

粉絲錯愕！峮峮無預警退出「飢餓遊戲」 製作單位道歉曝原因

瑞軒營收／11月19.19億元 月減16.7%、年增8.4%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

瑞軒（2489）8日公告今年11月合併營業收入19.19億元，比10月的23億元衰退16.7%，較去年同期的17.7億元成長8.4%，在主要客戶拉貨需求及產品組合改善帶動下，單月營收表現優於去年同期。

瑞軒累計今年前十一個月合併營業收入227.65億元，較去年同期213.06億元成長6.9%。瑞軒產品結構仍以電視與顯示器為主要營收來源，但電腦周邊與視訊會議系統的營收增幅較去年增加超過雙位數，成為推升整體營收成長的重要動能之一。

在2025 TCSA台灣企業永續獎評選中，瑞軒「永續報告書」榮獲「電子資訊製造業（第一類）金獎」肯定，且已連續兩年獲此殊榮，顯示外界對公司在永續資訊揭露與ESG實務作為的高度肯定。

瑞軒表示，將在維持主力產品優勢的同時，持續與國際品牌客戶合作，優化產品組合及營運效率，同時在兼顧成長與獲利的前提下，持續落實ESG與公司治理，為股東及所有利害關係人創造長期穩健的價值。

瑞軒 營收

延伸閱讀

2025國家人才發展獎 卓揆肯定得獎單位攜手政府厚植人才永續多元發展

台船打造的「船佳堡」集合住宅 舉行上樑典禮

元大期貨首屆永續家庭日登場 深化永續 DNA 落實 ESG 綠色願景

經濟部將推動「企業人權調查」 首波盯80家…涵蓋鴻海、台積等

相關新聞

矽格11月營收17.4億元 創單月新高

IC封測業股票上市矽格（6257）自結2025年11月份合併營業收入為新台幣17.4億元，較上月增加逾1%，比較去年同期...

技嘉營收／11月307億元創歷史次高 累計3,066億元提前創年度新猷

技嘉（2376）8日公布11月營收307.29億元，創同期新高與歷史次高，月增8.52%，年增38.16%；累計今年前十...

記憶體漲風續吹！華邦電「績」情亮燈奪量價雙冠王 族群紅光滿面

台股大盤在連五漲的強勁多頭下，成功收復2萬8千點大關。盤面焦點除權王台積電（2330）外，休兵多日的記憶體族群也重獲多頭...

華新科打入 AI 大廠鏈

被動元件大廠華新科（2492）AI相關應用出貨報捷，打入全球主要AI伺服器代工廠與電源供應器大廠供應鏈，主要供應X6S積...

倚天酷碁上月業績月增15% 宏碁遊戲+4%

宏碁子公司「老虎隊」陸續公布11月業績，倚天酷碁-創（2432）、宏碁遊戲、海柏特、建碁皆寫下月增、年增雙成長佳績。其中...

今國光營收攀九年高點

鏡頭大廠今國光（6209）昨（7）日公告11月營收4.08億元，攀上2016年10月以來、近九年來高點，月增0.6%，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。