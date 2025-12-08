瑞軒營收／11月19.19億元 月減16.7%、年增8.4%

瑞軒（2489）8日公告今年11月合併營業收入19.19億元，比10月的23億元衰退16.7%，較去年同期的17.7億元成長8.4%，在主要客戶拉貨需求及產品組合改善帶動下，單月營收表現優於去年同期。

瑞軒累計今年前十一個月合併營業收入227.65億元，較去年同期213.06億元成長6.9%。瑞軒產品結構仍以電視與顯示器為主要營收來源，但電腦周邊與視訊會議系統的營收增幅較去年增加超過雙位數，成為推升整體營收成長的重要動能之一。

在2025 TCSA台灣企業永續獎評選中，瑞軒「永續報告書」榮獲「電子資訊製造業（第一類）金獎」肯定，且已連續兩年獲此殊榮，顯示外界對公司在永續資訊揭露與ESG實務作為的高度肯定。

瑞軒表示，將在維持主力產品優勢的同時，持續與國際品牌客戶合作，優化產品組合及營運效率，同時在兼顧成長與獲利的前提下，持續落實ESG與公司治理，為股東及所有利害關係人創造長期穩健的價值。